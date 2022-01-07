В Минобороны рассказали, кого будут набирать в состав территориальной обороны

Основу территориальной обороны составят люди с военным опытом. Фото: slovoidilo

В территориальную оборону в первую очередь будут набирать граждан с опытом военной службы, однако есть исключения.

"Основу добровольческих формирований территориальных общин будут составлять граждане Украины, прошедшие военную службу в Вооруженных Силах Украины, службу в других военных формированиях и правоохранительных органах. Впрочем, в добровольческие отряды будут брать не только тех, кто служил в армии. Об этом говорится в статье 9 Закона "Об основах национального сопротивления", - сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

Граждан Украины, которые не проходили службу в ВСУ, воинских формированиях и правоохранительных органах, среди прочих будут принимать в добровольческие формирования территориальных общин. Они будут причисляться к составу после принятия Присяги добровольца территориальной обороны. Для зачисления необходимо пройти медицинский, профессиональный и психологический отбор и подписать контракт добровольца территориальной обороны.

В особый период укомплектование частей будет осуществляться военнослужащими по контракту, по призыву лицами офицерского состава и территориальным резервом. Они будут занимать офицерские, старшинские, сержантские и солдатские должности.

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Отмечается, что все военнослужащие "будут гарантированно получать денежное обеспечение в соответствии со штатным расписанием, им будет предоставляться бесплатная квалифицированная медицинская помощь в военно-медицинских учреждениях здравоохранения". Также за всеми военнослужащими будет сохраняться место работы.

В то же время в состав добровольческих формирований территориальных общин не может быть зачислено лицо, ранее осужденное к лишению свободы за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления, кроме реабилитированного, или имеющее две и более судимостей за совершение умышленных преступлений.

В Украине 49% мужчин готовы принять участие в территориальной обороне. Среди женщин готово 18%.