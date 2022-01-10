Врага будут ждать сбитые вертолеты и сожженные колонны. В Украине формируют терроборону

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Бригады сил территориальной обороны будут в каждом областном центре.

Об этом заявил командующий Сил тербороны ВСУ, генерал Юрий Галушкин, сообщает ArmyInform

"Бригады и батальоны в штате мирного времени будут насчитывать 10 тысяч военнослужащих. На хребет Сил терробороны за короткий промежуток времени смогут нарастить мышцы в несколько сотен тысяч резервистов", - сообщил.

Всем желающим необходимо обращаться в районные и областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки по месту жительства.

Там квалифицированно дадут разъяснения и помогут оформить документы. В дальнейшем процессом будут заниматься командиры батальонов и бригад.

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"В очередной раз Путин стянул к границам Украины войска, демонстрируя готовность к открытому вторжению. От такого давления легко впасть в панику, но Вооруженные Силы готовы дать отпор агрессору.

Вооруженная, обученная и готовая к противодействию нация способна убить любое желание у вражеского солдата захватить и более того удерживать территорию, население которой будет сопротивляться.

Простыми словами говоря, даже одна мысль о сбитых вертолётах с десантом или сожженных колоннах техники, пересекших границу, умножает на ноль боевой дух российского солдата. А это дорогого стоит", – заявил генерал Галушкин.

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В терроборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.