Сколько граждан готовы присоединиться к территориальной обороне - опрос

 
Ексклюзивы
1/5
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 3537
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1161
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10611
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Просмотров: 3906
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1071
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4788
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2835
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
"Арахамия намекал, что перед самыми выборами вернут мажоритарку" - Рыбачук
Просмотров: 333
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Все погибшие воины на Донбассе в 2021 году: помним их имена
Просмотров: 819
Фото
Все фото
4
4
3
55
5
Украинские полярники показали, как пингвины &quot;маршируют&quot; к океану
Украинские полярники показали, как пингвины "маршируют" к океану
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
&quot;У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки&quot; - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
На новогоднее поздравление Зеленского военных загоняли приказом – старший сержант
Видео
Все видео
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
"Шум" от Go_A вошел в тройку самых популярных песен в истории Евровидения
В "Дії" запустили "важную услугу"
В "Дії" запустили "важную услугу"
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
"Не убили и слава Богу": в Запорожской области мужчина "романтично" сделал предложение
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Маршрутчик отказал в льготном проезде участнику боевых действий
Интервью
1/5
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1953
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3177
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1638
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1053
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
"Искренне борешься за этот народ. А возвращаешься и часто слышишь: "Я тебя туда не посылал" - как восстанавливают ветеранов ООС
2 Просмотров: 1980
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 декабря 2021
Просмотров: 1251
Гороховий кіт
В останній рік навчання у Тальнівській школі №1 я був упевнений, що знаю українську мову. Аж поки поріг нашого класу у вересні 1983 року не ...
среда, 05 января 2022 18:06

Сколько граждан готовы присоединиться к территориальной обороне - опрос

  Комментировать
Сколько граждан готовы присоединиться к территориальной обороне - опрос
Всего 32% украинцев готовы пойти в терроборону. Фото: Reuters

В Украине 49% мужчин готовы принять участие в территориальной обороне.

Среди женщин готовых 18%, свидетельствует исследование, проведенное Украинским институтом будущего совместно с New Image Marketing Group.

Больше готовых присоединиться к терробороне в западных и центральных областях – 36% и 37%.

"Жители регионов, которые по причинам безопасности больше нуждаются в создании бригад по 3-5 тыс. в каждой области, в частности Донецкой и Луганской областей, гораздо меньше к этому готовы - только 21% лично присоединились бы и 71% к этому не готовы", - говорится в сообщении.

Большинство респондентов в пределах всей страны ответили, что лично не готовы принять участие в территориальной обороне. Готовы это сделать 32% граждан и гражданок.

Высокую готовность присоединиться озвучили люди 35-44 лет.

За создание войск территориальной обороны выступает 45% опрошенных, 30% против этого.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский назначил генерала Галушкина командующим силами терробороны ВСУ

Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря 2021 года во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. Опросили 2400 респондентов.

В Украине с 1 января вступил в силу Закон "Об основах национального сопротивления", инициированный президентом Владимиром Зеленским. Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сколько граждан готовы присоединиться к территориальной обороне - опрос». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
января

Вернули национальную святыню венграм

Самое читаемое
Коломойский показал, как несется из &quot;Буковеля&quot; от Зеленского
Коломойский показал, как несется из "Буковеля" от Зеленского 2 Просмотров: 20278
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
2022-й начался для Зеленского с новых фотожаб
8
 1 Просмотров: 15516
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
 5 Просмотров: 13221
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
Мужчина с 6-летней дочерью разбились, спускаясь с горки
4
 Просмотров: 12060
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
Вооруженные украинские разведчики окружили админграницу с оккупированным Крымом
4
 Просмотров: 11637
Общество
В Испании перевернулся воздушный замок с детьми: есть жертвы, много пострадавших
В Испании перевернулся воздушный замок с детьми: есть жертвы, много пострадавших Просмотров: 45
Звоните и ждите НАБУ: украинцам объяснили, как ловить коррупционеров
Звоните и ждите НАБУ: украинцам объяснили, как ловить коррупционеров Просмотров: 99
Мигранты прорывались из Беларуси в Польшу: форсировали реку
Мигранты прорывались из Беларуси в Польшу: форсировали реку Просмотров: 369
Bloomberg оценил возможности ВСУ в случае нападения РФ: прогноз неутешительный
Bloomberg оценил возможности ВСУ в случае нападения РФ: прогноз неутешительный Просмотров: 1557
Над Украиной летают американские разведчики
Над Украиной летают американские разведчики
 1 Просмотров: 513
Больше всего комментируют
6
"Квартал" сделал пародию на Гордона – Зеленский смеялся
5
Во Львове девушка помочилась под памятником Бандере (кадры 18+)
3
Зеленский отозвался с "короткого зимнего" отдыха
2
Канада и СССР устроили самую жестокую драку в истории хоккея
2
Три дня съемок, "Живчик" вместо шампанского: рассказали подробности новогоднего поздравления Зеленского
Голосов: 58101
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть