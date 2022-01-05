Сколько граждан готовы присоединиться к территориальной обороне - опрос

Всего 32% украинцев готовы пойти в терроборону. Фото: Reuters

В Украине 49% мужчин готовы принять участие в территориальной обороне.

Среди женщин готовых 18%, свидетельствует исследование, проведенное Украинским институтом будущего совместно с New Image Marketing Group.

Больше готовых присоединиться к терробороне в западных и центральных областях – 36% и 37%.

"Жители регионов, которые по причинам безопасности больше нуждаются в создании бригад по 3-5 тыс. в каждой области, в частности Донецкой и Луганской областей, гораздо меньше к этому готовы - только 21% лично присоединились бы и 71% к этому не готовы", - говорится в сообщении.

Большинство респондентов в пределах всей страны ответили, что лично не готовы принять участие в территориальной обороне. Готовы это сделать 32% граждан и гражданок.

Высокую готовность присоединиться озвучили люди 35-44 лет.

За создание войск территориальной обороны выступает 45% опрошенных, 30% против этого.

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Опрос проводился с 28 ноября по 10 декабря 2021 года во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий. Опросили 2400 респондентов.

В Украине с 1 января вступил в силу Закон "Об основах национального сопротивления", инициированный президентом Владимиром Зеленским. Закон регулирует развитие территориальной обороны в Украине, организацию национального сопротивления и соответствующую подготовку граждан.