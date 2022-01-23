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воскресенье, 23 января 2022 12:28

"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа
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22 января Министерство иностранных дел Британии заявило, что Российская Федерация хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо.

Поскольку, по данным британцев, Россия рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины

В качестве потенциального кандидата Кремль рассматривает бывшего народного депутата "регионала" Евгения Мураева, сообщили.

США имеют схожие с Великобританией данные о планах Москвы, сообщила американская телекомпания CNN.

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Между тем, сам Мураев выложил фотоколлаж, где он в образе агента 007 Джеймса Бонда.

 

Информация британского правительства всколыхнула социальные сети. Gazeta.ua предлагает самые интересные комментарии.

"Ему нужно не в Бонда рядиться, а в сотрудника НКВД. Так уместнее", - пишет политтехнолог Тарас Березовец.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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