"Мураеву нужно не в Бонда рядиться, а в НКВДиста" - сети гудят о заявлении британского МИДа

22 января Министерство иностранных дел Британии заявило, что Российская Федерация хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо.
Поскольку, по данным британцев, Россия рассматривает вопрос о вторжении и оккупации Украины
В качестве потенциального кандидата Кремль рассматривает бывшего народного депутата "регионала" Евгения Мураева, сообщили.
США имеют схожие с Великобританией данные о планах Москвы, сообщила американская телекомпания CNN.
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Между тем, сам Мураев выложил фотоколлаж, где он в образе агента 007 Джеймса Бонда.
Информация британского правительства всколыхнула социальные сети. Gazeta.ua предлагает самые интересные комментарии.
"Ему нужно не в Бонда рядиться, а в сотрудника НКВД. Так уместнее", - пишет политтехнолог Тарас Березовец.
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