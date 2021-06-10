За российскую пропаганду телеканал Мураева отделывается штрафами

Канал Мураева штрафуют не впервые. Фото: bykvu.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "НАШ" бывшего "регионала" Евгения Мураева на на 114 067 грн 50 коп. за разжигание вражды и распространение в эфире нарративов российской пропаганды. Об этом сообщил регулятор.

4 февраля в эфире этого телеканала экс-нардеп Евгений Балицкий распространял нарративы пропаганды Российской Федерации о "внешнем управлении" в Украине.

Также пытался исказить исторические факты и событиях в Украине, в частности, говорил якобы о причастности украинцев к трагедии Бабьего Яра, употреблял словосочетание "так называемого Голодомора", отрицал значение событий Революции достоинства, сообщил Нацсовет.

Ведущие телеканала Артем Никифоров и Ольга Веремий не реагировали на высказывания Балицкого.

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Также регулятор оштрафовал на такую же сумму за разжигание вражды в эфире нардепом от ОПЗЖ Вадимом Рабиновичем. Тот использовал один из главных фейковых постулатов российской пропаганды, что с 2014 года власть в Украине исповедует идеологию "фашизма".

Также телеканалу назначили две проверки за распространение в эфире высказываний с признаками языка вражды бывшей министра юстиции в правительстве беглеца Азарова Елены Лукаш и Андрея Пальчевского.

Кроме того, проверку назначили телеканалу "Макси ТВ", который транслирует программы телеканала "НАШ", за высказывания противоправного характера бывшего нардепа Петра Симоненко.

Ранее канал "НАШ" отделался 114 тис. грн штрафа за оскорбительные заявления в адрес Вооруженных сил Украины. 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов.