Канал Мураева отделался 228 тис. грн штрафа за оскорбительные заявления в адрес Вооруженных сил Украины

Кроме штрафов каналу назначили проверку. Фото: bykvu.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовала телеканал "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева на 114 тыс. грн за трансляцию оскорбительных высказываний в адрес Вооруженных сил Украины.

В январе этого года экс-депутат от Партии регионов Елена Бондаренко называла украинских военных "преступниками", возлагала вину за вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины на ВСУ. Бондаренко отрицала присутствие на Донбассе российских оккупантов.

Высказывания, распространенные в эфире канала, имеют признаки разжигания национальной вражды, являются манипуляциями.

Также Нацсовет сообщила о ведущих телеканала Артеме Никифорове и Ольге Веремей.

Ведущий передачи лишь констатировал, что высказывания Бондаренко является ее мнением и никак не отрицал, не поставил их под сомнение, не принял никаких мер.

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К ООО "НАШ 365" применена санкция - взыскание штрафа в размере 25% суммы лицензионного сбора, что составляет 114 067,50 грн.

Кроме того, телеканал оштрафовали более чем на 114 тыс. грн. за заявления в декабре прошлого года в эфире беглеца, экс-премьера Николая Азарова, находящегося в розыске. Азаров называл украинских добровольцев "военными преступниками", отрицал агрессию РФ против Украины, также перекладывал ответственность за российскую агрессию против Украины на ВСУ.

Высказывания Азарова телеканал транслировал дважды с повтором.

Регулятор в этом случае также применил штрафную санкцию, поэтому общая сумма штрафов, которую должен уплатить лицензиат, составляет 228 135 грн.

Также каналу назначили проверку за эфир 4 мая с участием Петра Симоненко, который пропагандировал коммунистический тоталитарный режим.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность трех телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к нардепу от ОПЗЖ Тарасу Козаку и юридическим лицам. Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали восемь месяцев, заявляв секретарь СНБО Алексей Данилов.