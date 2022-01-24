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В СНБО обсуждают санкции в отношении канала Мураева

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В СНБО обсуждают санкции в отношении канала Мураева
Телеканал Мураева штрафуют за распространение антиукраинской пропаганды.

В Совете национальной безопасности и обороны обсуждают введение санкций в отношении телеканала бывшего "регионала" Евгения Мураева.

Об этом сказал секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью BBC.

"Мы постоянно этот вопрос обсуждаем и не только этот", – заявил.

Данилов назвал Мураева представителем РФ.

"Мы вполне осведомлены, кто такой Мураев, другие представители РФ, которых не называет английская разведка, четко знаем фамилии, имена, отчества этих людей. Знаете, как говорят: а вы не можете всех объявить? Зачем вы их придерживаете? Объявите, пожалуйста, всех. Намного интереснее будет.

Мы четко отдаем себе отчет, что такое пятая колонна, чем она занимается", - отметил.

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Данилов сказал, что ему жаль, что телеканал "Наш" до сих пор работает.

На вопрос, была ли у украинской разведки информация, что Мураева хотят "поставить" во главе пророссийских властей, Данилов ответил: "Информация по поводу людей, поддерживающих пятую колонну, вся есть".

Также секретарь СНБО заявил, что нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук "упустил возможности после превентивных мер".

22 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Российская Федерация хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо и что Кремль рассматривает кандидатуру Мураева.

В прошлом году Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал "Наш" за разжигание вражды и распространение российской пропаганды.

Также регулятор штрафовал телеканал за трансляцию оскорбительных высказываний в сторону Вооруженных сил Украины.

Штрафовал и за трансляцию пособника российских оккупантов Родиона Мирошника. Телеканал хотят лишить лицензии.

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