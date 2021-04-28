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среда, 28 апреля 2021 19:28

За антиукраинскую деятельность каналу Мураева выписали 200 тыс. грн штрафа

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За антиукраинскую деятельность каналу Мураева выписали 200 тыс. грн штрафа
Пособника российских оккупантов пускают в эфир.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил два штрафа и предупреждения телеканалу "Наш" бывшего "регионала" Евгения Мураева. Об этом сообщила в среду.

Телеканал транслировал в прошлом году пособника российских оккупантов, экс-"регионала" Родиона Мирошника. Тот делал антигосударственные заявления, разжигал рознь. Телеведущий Назаров заявлял, что Мирошник является "представителем той стороны в ТКГ". Телеканал оштрафовали на 114 тыс. грн.

Еще один штраф на такую же сумму наложили за призывы к развязанию агрессивной войны или ее пропаганды, разжигания национальной, расовой или религиозной вражды в ролике телеканала "Наша (не) зависимость? Наш покажет"

В ролике объектом манипуляций становится Государственный флаг. Он появляется в кадре 13 раз в течение 53 секунд рядом с подобранными кадрами социальной нестабильности, создавая впечатление, что все эти печальные события происходили под сине-желтым флагом.

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Также телеканал транслировал "опрос" "Владимир Путин заслуживает Нобелевскую премию мира?". Нацсовет объявил предупреждение.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, которым заблокировал деятельность 3 телеканалов: "112", NewsОne и ZIK. Санкции применяются к Тарасу Козаку и юридическим лицам.

Доказательства антиукраинской деятельности NewsOne, ZIK и "112" собирали 8 месяцев, рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

По сообщению СМИ, основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование, проведенное спецслужбами Украины, в ходе которого установлено, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

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