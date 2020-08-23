Ау, СБУ, Нацсовет? Мураевский телеканал пробил дно антиукраинским роликом

Государственные органы призвали отреагировать на антиукраинскую деятельность телеканала "Наш".

Телеканал "Наш", владельцем которого является бывший "регионал" Евгений Мураев, запустил антиукраинской ролик. Об этом в Facebook сообщила журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева.

В ролике женщина старшего возраста смотрит на флаг Украины. Затем время якобы отматывается назад. И молодая девушка, стоя перед бюллетенем на всеукраинском референдуме о провозглашении независимости Украины, отходит от бюллетеня.

"Как выглядят животные? Мураевский канал "НАШ" достиг дна глубиной, как Марианский желоб.

Ко Дню Независимости выпустили ролик с манипуляцией - что наш суверенитет это есть ошибка. Что надо было не поддерживать самостоятельность. Что жизнь в совецком союзе уберегла бы нас от войны с Россией, Черновола, Ющенко, Зеленского...

Я понимаю, что Нацсовет не видит, а СБУ пофиг. Регулярно вижу там лубочных патриотов, которые легализуют мураевщину и назаровщину.

Но - есть предел.

Мало того, что неделю тамошние работники жопу рвут за Лукашенко. И в унисон с гостями заявляют, что Януковичу нужно было давить оппозицию в свое время, как Лукашенко.

Мало того, что эти персоны выдают месседжи - что Украина "антиросийщиной" не должна вызвать распада РФ, а тут такой ад", - пишет журналистка.

На ролик реагируют пользователи Facebook:

"Министерство культуры и информационной политики Украины, вы от Мураева зарплату получаете или, все же, с налогов украинского трудового народа? Определитесь и дайте оценку каналу, который распространяет на территории Украины фейки из-за паребрика от недружественной к нам страны"

"СБУ давно уже стоит проверить источники финансирования канала!"

"Посягательство на суверенитет"

"За такое должно быть 100% тюрьма, а если нет, то их народ накажет. СБУ должна немедленно взяться за коллаборационистов"

"Почему не закроют тот вражеский канал?"

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Ранее внефракционный народный депутат, бывший "регионал" Вадим Новинский на седьмой год войны с Российской Федерацией рассказывал на телеканале "Наш", что в Украине состоялся "переворот", а на востоке - "гражданская война". Журналисты назвали Новинского коллаборантом. Седьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014-го российский оккупант захватил Крым. Также российская армия оккупировала районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.