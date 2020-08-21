Новинского назвали коллаборантом, транслировал роспропаганду на телеканале в Украине

Новинский транслировал роспропаганду на телеканале Мураева.

Внефракционный народный депутат, бывший "регионал" Вадим Новинский на седьмой год войны с Российской Федерацией рассказывает на телевидении, что в Украине произошел "переворот", а на востоке - гражданская война.

На самом деле власть в 2014 году была избрана на признанных международным сообществом выборах после побега предыдущей властной верхушки. А на Донбассе зафиксировано присутствие российских военных, поэтому такие высказывания нардепа является коллаборационизмом (сотрудничество с врагом), сообщают журналисты Bihus.info

Журналисты напоминают цитату Новинского на телеканале "Наш" экс"регионала" Евгения Мураева: "Сегодня 6 лет интронизации блаженнейшего Онуфрия (руководитель РПЦ в Украине. - Gazeta.ua). Мы все помним в какое время проходила интронизация в 14 году – после Майдана, после госпереворота, который произошел в Украине, после того как сменилась власть, после того как началась междоусобная война на юго-востоке Украины".

В ноябре 2013 года - феврале 2014 года политико-общественные изменения, которые произошли в Украине, называют Революцией достоинства.

После нескольких месяцев митингов режим тогдашнего президента Виктора Януковича, пытаясь остановить и подавить протестующих, расстрелял несколько десятков евромайдановцев. Мировое сообщество осудило власть Януковича за расстрелы митингующих.

После побега Януковича, тогдашнего министра внутренних дел Захарченко и чуть ли не всей правящей верхушки в Россию, весной и осенью 2014 года в Украине состоялись президентские и парламентские выборы.

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) признали президентские и парламентские выборы демократичными. В частности наблюдатели от миссии ОБСЕ заявили, что выборы в Украине состоялись в соответствии с международными нормами i стандартами.

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Революцию достоинства "переворотом" называет руководство страны-агрессора, а райсуд Москвы в декабре 2016-го по иску "регионала" Владимира Олийныка даже вынес решение, в котором назвал Майдан "государственным переворотом". Поэтому такая риторика Новинского является трансляцией пропагандистских месседжей страны-агрессора, отмечает Bihus.info.

20 февраля 2014 года Российская Федерация вторглась в Украину на Крымский полуостров, который до сих пор остается под ее оккупацией. А уже 1 марта президент РФ Владимир Путин получил согласие профильных комитетов Совета Безопасности РФ на использование войск на территории Украины.

Весной 2014-го началась российская агрессия на Донбассе.

В октябре 2018-го представитель в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Гуґ отмечал, что миссия ОБСЕ фиксировала на Донбассе людей со знаками Российской Федерации. А также говорили с пленными, которые заявляли, что являются военнослужащими вооруженных сил России.

В проект резолюции "Укрепление взаимного доверия и сотрудничества во имя мира и процветания в регионе ОБСЕ" от июля 2017-го признается, что районы Донецкой и Луганской областей находятся под контролем "российских гибридных сил".

Также в стенограмме на сайте миссии США в ОБСЕ от 16 января 2020 года отмечается, что ОБСЕ документировала переброску военной техники с территории РФ в Украину.

Журналисты не первый раз ловят нардепов из ОПЗЖ на лжи. В частности - нардепов с ОПЗЖ Наталью Королевскую и Вадима Рабиновича.