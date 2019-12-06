Журналисты поймали Рабиновича на лжи - он сбежал

Рабинович манипулирует, говорят журналисты.

Народный депутат от "Оппозиционноq платформы - За жизнь" Вадим Рабинович сманипулировал, что в Украине поставили недостаточно сывороток против дифтерии. Об этом сообщает Bihus.info.

Ранее нардеп заявлял, что поставленных в Украину 200 сывороток против дифтерии хватит разве что на монобильшинство в парламенте. Однако его слова не соответствуют действительности, указывают журналисты.

Они напомнили цитату Рабиновича: "Министр здравоохранения два дня назад, хватает наглости вообще-то, заявила... Я прочитаю лучше, чтобы меня ни в чем не обвиняли: "Украина получила 200 ампул сыворотки против дифтерии", - Скалецкая, министр правительства. 200 ампул - это как раз но ваше большинство в парламенте или что? Вы послушайте, это министр говорит страны! 200 ампул в страну я получила, все в порядке, можете не волноваться за дифтерией! Да я за вас и не волновался - я за других волнуюсь!".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "ОПЗЖ" и мажоритарщик Яценко: показали нардепов, которые прогуливают голосования

Однако сказанная Рабиновичем цитата является вырванной из контекста. В оригинале заявление Зоряны Скалецкой звучало следующим образом: "На сегодня их было поставлено в Украину 200 и развезено по всех регионах по 8 ампул. Но это не является вакцинация, это тот препарат, который вводится в подтвержденных случаях, когда лечебно лабораторно доказано, что имеет место дифтерия".

Согласно ответу Министерства здравоохранения на запрос, по состоянию на 1 декабря в Украине было зафиксировано 22 случая дифтерии. В 2018 году больных было 10, в 2017 - не было вообще, в 2016 - 4, 2015 - 2, 2014 - 4.

Кроме 200 сывороток против дифтерии от Всемирной организации здравоохранения, Украина также получила 100 от посольства Индии и еще 150 от Программы развития ООН. То есть сейчас государство имеет больше чем достаточный запас препаратов.

На вопрос журналистов, почему он солгал, Рабинович отвечать не захотел и убежал в сессионный зал.

Ранее лидер проекта VoxCheck Максим Скубенко заявлял, что народные депутаты Юлия Тимошенко и Вадим Рабинович лгут чаще своих коллег.