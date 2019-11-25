Тимошенко и Рабинович в Раде врут больше всех - руководитель VoxCheck

Рабинович и Тимошенко вытащили нарративы трехлетней давности, говорит руководитель VoxCheck.

Народные депутаты Юлия Тимошенко и Вадим Рабинович лгут чаще своих коллег.

Об этом сказал лидер проекта VoxCheck Максим Скубенко, сообщает "5 канал"

"Юлия Тимошенко и ее партия продолжают свои нарративы далеко не первый год. "Рынок земли - это плохо, причем в любом проявлении нельзя". Хотя сама Тимошенко когда-то подавала проект о открытом рынке и там можно было продавать иностранцам, против чего она сейчас протестует", - сказал эксперт.

Он добавил: "Рабинович: "Каждый человек в Украине, даже каждый младенец, должен Международном валютному фонду 10 тысяч долларов". Это он повторял на всех эфирах все эти годы. Конечно этот тезис не соответствует действительности. Эти два политика вытащили нарративы трехлетней давности. Это четкие тезисы, которые звучали один в один".

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В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 26 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 23 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.