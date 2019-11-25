Тимошенко и Рабинович в Раде врут больше всех - руководитель VoxCheck

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 306
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 819
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 8694
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1521
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 972
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 666
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 900
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6012
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2556
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Фото
Все фото
3
5
20
3
11
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Разумков &quot;сделал&quot; Киву
Разумков "сделал" Киву
&quot;Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие&quot;: как &quot;Слуга народа&quot; съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
Видео
Все видео
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
Порошенко попросил участников нормандского саммита не пересекать красные линии
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6012
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2556
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2250
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1260
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1206
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 144
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
понедельник, 25 ноября 2019 17:48

Тимошенко и Рабинович в Раде врут больше всех - руководитель VoxCheck

  Комментировать
Тимошенко и Рабинович в Раде врут больше всех - руководитель VoxCheck
Рабинович и Тимошенко вытащили нарративы трехлетней давности, говорит руководитель VoxCheck.

Народные депутаты Юлия Тимошенко и Вадим Рабинович лгут чаще своих коллег.

Об этом сказал лидер проекта VoxCheck Максим Скубенко, сообщает "5 канал"

"Юлия Тимошенко и ее партия продолжают свои нарративы далеко не первый год. "Рынок земли - это плохо, причем в любом проявлении нельзя". Хотя сама Тимошенко когда-то подавала проект о открытом рынке и там можно было продавать иностранцам, против чего она сейчас протестует", - сказал эксперт.

Он добавил: "Рабинович: "Каждый человек в Украине, даже каждый младенец, должен Международном валютному фонду 10 тысяч долларов". Это он повторял на всех эфирах все эти годы. Конечно этот тезис не соответствует действительности. Эти два политика вытащили нарративы трехлетней давности. Это четкие тезисы, которые звучали один в один".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кум Путина с соратниками пропустили больше всего голосований

В Верховной Раде 9-го созыва работают 423 народных депутата. 252 представителя фракции "Слуга народа", 44 - "Оппозиционной платформы - За жизнь", 26 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 23 - группы "За будущее". Свою роботу начали 29 августа.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Тимошенко и Рабинович в Раде врут больше всех - руководитель VoxCheck». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
ноября

Родился создатель первого в мире автомобиля

50 лет назад Блохин дебютировал за "Динамо"

Решили выпускать новые деньги

Застрелили украинского художника

Редактором самой большой украинской газеты стал гимназист

Самое читаемое
Фотограф Брижит Карнохан: &quot;мир сосредоточен на любви&quot;
Фотограф Брижит Карнохан: "мир сосредоточен на любви"
22
 Просмотров: 60807
Открыли первый в мире музей вагины
Открыли первый в мире музей вагины
15
 1 Просмотров: 56169
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
Бывшая жена футболиста подразнила фанатов фото топлесс
3
 Просмотров: 27973
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
Уполномоченный по правам ребенка Николай Кулеба с сыновьями разбился в аварии
6
 Просмотров: 26281
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 14337
Политика
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
 2 Просмотров: 225
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
 3 Просмотров: 1089
Канада может снять санкции с Портнова. Вопросы по ГПУ - СМИ
Канада может снять санкции с Портнова. Вопросы по ГПУ - СМИ 1 Просмотров: 81
Началось выдвижение кандидатов на местные выборы. Собрались 22 партии
Началось выдвижение кандидатов на местные выборы. Собрались 22 партии 1 Просмотров: 756
Адвокат Мангера просил уменьшить залог в 17 раз: суд уменьшил вдвое
Адвокат Мангера просил уменьшить залог в 17 раз: суд уменьшил вдвое Просмотров: 144
Больше всего комментируют
5
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
4
Скороход и Поляков хотят создать в Раде новую депутатскую группу
3
Проблемы с землей и Коломойским. Миссия МВФ уехала из Украины
3
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
2
Маму с ребенком выгнали из такси со своим автокреслом
Голосов: 13818
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua