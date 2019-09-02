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вторник, 03 сентября 2019 07:55

Верховная Рада в первый день работала 13 часов

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- Пришел выдвинуть требования депутатам. Надеюсь на поддержку шагов, за которые многие наши ребята положили жизни. Это национальная безопасность, полная декоммунизация и деколонизация, утверждение украинского, курс в Евросоюз и НАТО. Это все нужно для противодействия агрессору - России, - говорит активист инициативы "Выключи российское" 19-летний Владимир Юрченко под Верховной Радой 29 августа.

За оградой у парламента собрались около двух сотен человек. Стоят с плакатами "Примите закон об избирательных правах переселенцев", "Реформа полиции провалена. Коррупция в МВД процветает".

В 10:18 424 народных депутата Верховной Рады девятого созыва принимают присягу в сессионном зале. Их выбрали на внеочередных выборах 21 июля. Текст присяги зачитывает старейший нардеп - бывший "регионал" 78-летний Юлий Иоффе.

Перед этим парламентарии почтили память погибших украинских воинов у Стены памяти на Михайловской площади и участников Революции достоинства на Аллее Героев Небесной сотни.

- Сегодня примем решение о снятии депутатской неприкосновенности, - говорит нардеп Александр Качура, 29 лет. На нем зеленые атласный галстук и значок "Слуга народа". - Ко мне подходили из других фракций, говорили: "Зачем вы это делаете? Давайте потянем до зимы".

По лестнице спускается 40-летний Давид Арахамия из "Слуги народа". Подбегает к митингующим. Читает требования и уходит.

На втором этаже телевизионщики окружают лидера партии "Голос" 44-летнего Святослава Вакарчука. Он в белой рубашке и темно-синем костюме с черным галстуком.

- Песня, которую будут писать в парламенте, зависит, во-первых, от депутатов, во-вторых - от украинского народа. Если некоторые нардепы будут нарушать закон, нормы парламентаризма, а люди им это позволят, то это опасный путь. Им можно заехать в место, о котором я бы не хотел говорить, - говорит депутат.

В столовой Верховной Рады заняты все столы. В меню - борщ с говядиной за 45 грн, салат из помидоров, огурцов и перца - 25,09 грн, котлета по-киевски - 46,49 грн. Самые дорогие блюда - филе семги за 174,42 грн и голубцы с мясом и рисом за 84,18 грн.

В сессионный зал поднимается нардеп от "Европейской солидарности" Мустафа Джемилев, 75 лет.

- Перейдем к принятию законов. Внесение изменений в Конституцию, вопросу о неприкосновенности. В этой рутине забываем о главном - обеспечении территориальной целостности Украины, - говорит Джемилев.

- Кабинет Министров формировался исключительно "слугой народа". Как будет выглядеть состав правительства, нам никто не сообщал, - говорит председатель фракции "Голос" 50-летний Сергей Рахманин. - С обновлением политики многие граждане связывают надежды. Теперь от власти зависит, как она этот кредит доверия реализует. Раньше были формальные основания говорить, что не в состоянии делать какие-то конкретные вещи, потому что не сформировано правительство. С сегодняшнего дня у них все карты на руках, чтобы воплотить обещанное украинцам.

Нардеп от "Батькивщины" 31-летняя Алена Шкрум спешит на заседание фракции.

- Есть все основания работать хорошо в этом парламенте. Надежда огромна. И немного страшно. Потому что монобольшинство не нуждается ни в консультациях, ни в помощи, ни в компромиссах. Все-таки должны быть балансы и противовесы, - объясняет Шкрум.

В 13:17 начинают первое заседание сессии.

Правительство во главе с премьером Владимиром Гройсманом слагает полномочия.

Создают пять фракций: "Слуга народа" во главе с Давидом Арахамия, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - с Юрием Бойко и Вадимом Рабиновичем, "Батькивщина" - с Юлией Тимошенко, "Европейская солидарность" - с Артуром Герасимовым и Ириной Геращенко. Также образуется депутатская группа "За будущее". Ее возглавляют Виктор Бондарь и Тарас Батенко.

Около 14:00 на площади под парламентом активисты зажигают файеры. Призывают не назначать Арсена Авакова министром внутренних дел в новом правительстве. Держат буквы на бумаге "Оставляем мусоров?".

Главу партии "Слуга народа" 35-летнего Дмитрия Разумкова избирают председателем Верховной Рады. Его заместителями становятся однопартиец Руслан Стефанчук и представитель "Батькивщины" Елена Кондратюк.

Президент 41-летний Владимир Зеленский выступает с посланием.

Завершают в 2:12 ночи 30 августа.

- Спасибо всем за плодотворную работу. Первую сессию Верховной Рады девятого созыва объявляю закрытой, - говорит Разумков.

- Слава Украине! - слышно из зала.

- Героям слава! Дай Бог, дальше будет не хуже, - отвечает спикер. Раздаются аплодисменты.

Автор: Назар ВАЛЬЧУК
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