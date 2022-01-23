"Должен быть ответ правоохранителей" - Офис президента прокомментировал информацию о Мураеве

В ОП назвали "откровенно странными" комментарии Мураева. Фото: УНН

Британское правительство в деталях и персоналиях понимает, что происходит в Украине.

Об этом сказал советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк BBC, комментируя сообщение британского МИД о планах Кремля "поставить" в руководстве Украины пророссийское лицо.

"Если посмотреть на сообщения из Британии, то следует признать: они не сказали ничего такого, что украинцы сами не понимали о части политического спектра в Украине.

Когда началась война в 2014 году, руководство России использовало в своих интересах часть хотя и маргинальных, но все же существовавших политических и общественных структур, деятелей", - заявил.

Таких деятелей в ОП называют "политическими прокси для постоянной атаки на украинское общество изнутри".

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"За период 2014-19 годов эта часть политического спектра не только не исчезла, но и усилилась", - сказал Подоляк и обвинил в этом предыдущую власть.

"Фамилии таких лиц, как Медведчук, Мураев, другие подобные – это довольно опасное наследие каденции Порошенко и тех ошибочных шагов, которые он сделал в политической работе. Просто сравните: где сейчас Медведчук и где он был в 2018 году", - заявил советник руководителя ОП.

Подоляк называл "откровенно странными" комментарии Мураева о российских санкциях против него.

"Российские санкции против него введены очевидно не потому, что Мураев за независимость Украины, а потому, что без разрешения конкурировал с Медведчуком за возможность продвигать интересы России.

Какая ситуация сейчас в отношениях между Мураевым и Россией и собирался ли Мураев стать новым "Аксеновым" - должен быть ответ от правоохранителей", - резюмировал советник руководителя ОП.

22 января Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что Российская Федерация хочет привести к руководству в Украине прокремлевское лицо и что Кремль рассматривает кандидатуру Мураева. США имеют похожие с Великобританией данные о планах Москвы, сообщила американская телекомпания CNN. Мураев назвал заявление британского МИД "глупостью".