Порошенко не объединит оппозицию, а Зеленский не распустит Раду – политолог

Порошенко нужен Зеленскому во втором туре президентских выборов, говорит политолог. Фото: Getty Images

Новый политический сезон начался 17 января, когда пятый президент Петр Порошенко прилетел в Украину.

Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"Дело против Порошенко, визиты в Украину министров иностранных дел, включая госсекретаря США. Все это означает, что политический сезон после праздников уже начался", - говорит эксперт.

В ближайшие недели и месяцы главные политические события будут связаны не с работой Верховной Рады, считает политолог.

"А с событиями вокруг Украины и с соревнованиями между ключевыми политическими игроками – противостоянием с Порошенко, может возобновиться противостояние с Ахметовым", – говорит Фесенко.

В парламенте нет конфликтных законопроектов, кроме того, что касается столицы, отметил эксперт.

"Таких резонансных, как в прошлом году был закон об олигархах или 5600 (изменения в Налоговый кодекс, новая модель ренты за добычу руды, повысили акцизы и ставку экологического налога. – Gazeta.ua), нет", – говорит.

Юридические риски для монобольшинства пока отсутствуют.

"Запас голосов есть. Хотя могут быть попытки расшатать монобольшинство, кого-то из него вывести. Будет сохраняться ситуативное сотрудничество с мажоритарщиками. Будет сохраняться ситуативное сотрудничество с двумя группами мажоритарщиков", - говорит политолог.

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Президенту Владимиру Зеленскому не выгодно распускать парламент.

"Он сохраняет парламентское большинство, Верховную Раду, правительство – под своим контролем. А если состоятся досрочные парламентские выборы, то монобольшинства не будет. Его никогда и не было раньше. То, что сейчас – это аномалия, вопреки украинским политическим закономерностям. И думаю, мы еще долго не увидим парламентское монобольшинство.

Эта аномалия очень способствует влиянию президента на систему власти. Так зачем от этого отказываться?", - говорит Фесенко.

Порошенко не будет единоличным лидером оппозиции, считает политолог.

"Потому что для остальных оппозиционных лидеров – от Тимошенко до Разумкова – он конкурент. А Кира Рудик – младший партнер Порошенко и не более того. У нее нет самостоятельной политической перспективы, остается надежда, что примут на следующих парламентских выборах в список "Европейской солидарности".

Порошенко нужен Зеленскому не за решеткой, а во втором туре президентских выборов", – говорит эксперт и добавляет: объединения Арсена Авакова, Порошенко, Дмитрия Разумкова, Юлии Тимошенко и Арсения Яценюка не будет.

17 января Порошенко прилетел в Украину. Через два дня Печерский районный суд города Киева избрал ему личное обязательство. Пятого президента подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям. Верховная Рада должна собраться на очередное заседание 25 января. Депутаты встречались в сессионном зале в декабре прошлого года.