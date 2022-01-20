"Зеленский злится" - экс-нардеп оценил перспективу дела Порошенко

На выборах Зеленский называл себя "приговором" Порошенко. Фото: Getty Images

Перспективы по делу о госизмене, по которому подозревают пятого президента Петра Порошенко, нет. Он не пострадает.

Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал народный депутат восьмого созыва Игорь Луценко.

"Дело - слабое юридически. Фактологически, я так понимаю, никто и не возражает, что они вместе с Медведчуком договаривались о том, чтобы торговать углем с оккупированными территориями. Но проблема в том, что под какую-то статью это "подогнать" труднее. Петр Алексеевич мог организовать СБУ, Национальный банк и Министерство энергетики, чтобы обогащаться на этой торговле. Тогда такие действия вкладываются в логику 364 статьи - использование служебного положения или другую статью, связанную с материальной мотивацией и коррупцией", - говорит экс-нардеп.

Президент Владимир Зеленский "злится", говорит Луценко.

"Зеленский требует от Венедиктовой - давайте что-то делайте по Порошенко. Я же избирался, обещал сажать, приговор. А приговора нет, и он злится. Требует от своих прокуроров. В результате придумали такую вещь, искусственную.

Поэтому нет никакой перспективы, что Петр Алексеевич пострадает. Не говоря о том, что у него 15% рейтинга, медиаресурсы. Побегают вокруг него – и этим все закончится", - говорит.

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Процесс затянется на года, прогнозирует экс-нардеп.

"Зеленскому выгодно посадить Порошенко, не выгодно – не посадить. Он не знает, что его не посадит. Не понимает этого", – говорит Луценко.

Уголовные производства в отношении Порошенко пытались составлять бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов и Олег Татаров (заместитель руководителя Офиса президента, был адвокатом Портнова. - Gazeta.ua), генеральный прокурор Ирина Венедиктова от нынешнего дела относительно пятого президента устраняется, говорит бывший парламентарий.

"Понимает, что очень большие риски, если что-то лично на себя возьмет", - говорит Луценко.

19 января суд избрал Порошенко личное обязательство. ГБР обжалует меру пресечения. Под судом произошли стычки между сторонниками Порошенко и полицейскими. Пятого президента подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям.