ГБР обжалует меру пресечения Порошенко

Пятого президента Петра Порошенко вместо ареста с миллиардным залогом отпустили под личное обязательство. Фото: Лилия Мыцко

В Государственном бюро расследований не согласны с решением Печерского районного суда города Киева, который избрал в качестве меры пресечения пятому президенту Украины Петру Порошенко личное обязательство.

Поэтому есть основания апелляционного обжалования решения Печерского суда, сообщили в ГБР.

"Считаем, что решение суда по избранию меры пресечения пятому президенту Украины является таким, которое не обеспечит должное поведение подозреваемого Петра Порошенко. Поэтому у стороны обвинения есть все основания для его апелляционного обжалования", - говорится в сообщении.

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В ГБР напомнили, что судом на подозреваемого возложены следующие обязанности: прибытие по первому требованию в орган досудебного расследования, прокурора, следственного судьи, суда;

- не отлучаться из города Киева в Киевской области без разрешения следователя, прокурора или суда;

- сообщать следователю, прокурору или суду об изменении своего места жительства и/или работы;

- сдать на хранение в соответствующие органы государственной власти свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину.

По мнению стороны обвинения, таких мер будет недостаточно.

В то же время в ГБР отметили, что в постановлении по избранию меры пресечения следственным судьей констатирована законность и обоснованность подозрения Порошенко в инкриминируемых ему уголовных правонарушениях.

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в госизмене и содействии террористическим организациям по делу о незаконных поставках угля с оккупированных территорий. Его сообщником по этому делу следователи считают пророссийского политика, нардепа от "ОПЗЖ" Виктора Медведчука. 19 января в Печерском райсуде приняли решение отпустить Петра Порошенко под личное обязательство. Прокуратура просила арест с возможностью внести залог в 1 млрд грн.