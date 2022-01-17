Порошенко избрали меру пресечения

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Просмотров: 666
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 2367
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Просмотров: 2088
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
1 Просмотров: 1665
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Просмотров: 4239
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 774
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 3033
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Просмотров: 711
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1521
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
1 Просмотров: 333
Фото
Все фото
11
9
3
49
20
&quot;Володя, мы к тебе идем!&quot; - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
"Володя, мы к тебе идем!" - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
&quot;Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?&quot;: что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры &quot;Кровавого Огнекреща&quot;
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Видео
Все видео
"Угроза беспрецедентна" - Зеленский и Блинкен встретились
"Угроза беспрецедентна" - Зеленский и Блинкен встретились
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российские "либералы" из "Дождя" вырезали слова Яценюка о фашизме в РФ
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
Российский враг на границе, а Зеленские отдыхают на Сейшелах - СМИ
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1800
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4968
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 756
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 441
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 207
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
среда, 19 января 2022 14:19

Порошенко избрали меру пресечения

1 Комментировать

Пятого президента Петра Порошенко отпустили под личное обязательство. Также он должен сдать свои паспорта, прибывать к следователю и в суд по первому требованию, сообщать об изменении адреса проживания и не выезжать из Киева и области без уведомления.

Такое решение вынес и объявил 19 января следственный судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, передает Gazeta.ua.

Автор: Лилия Мыцко
  Пятого президента Петра Порошенко вместо ареста с миллиардным залогом отпустили под личное обязательство
Пятого президента Петра Порошенко вместо ареста с миллиардным залогом отпустили под личное обязательство

Обвинение настаивало на аресте с правом внести залог в 1 млрд. грн. В случае внесения залога на Порошенко должны были надеть электронное средство контроля. Также ему предстояло сдать свои паспорта, прибывать к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения.

Защита Порошенко просила отказать в ходатайстве прокуроров в полном объеме.

Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля с ОРДЛО. Действовал в сговоре с народным депутатом Виктором Медведчуком, бизнесменом Сергеем Кузярой и бывшим министром энергетики Владимиром Демчишиным, по данным следствия.

Суд арестовал имущество Петра и Марины Порошенко. Если вину пятого президента докажут - могут отправить в тюрьму на 15 лет.

Ограничения в передвижении и сдача паспортов препятствуют политической деятельности, заявил Порошенко. Поэтому адвокаты будут обжаловать это решение.

Автор: Алексей Гончаренко
  Петр Порошенко должен сдать свои паспорта для выезда за границу, прибывать к следователю и в суд по первому требованию
Петр Порошенко должен сдать свои паспорта для выезда за границу, прибывать к следователю и в суд по первому требованию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко

Суд был назначен на 11:00, но начался с опозданием на 42 мин. Порошенко заявил о попытке властей навязать ему бесплатного государственного адвоката несмотря на то, что у него уже есть защитники. По этому поводу он намерен обращаться в суд.

Адвокаты пятого президента попросили суд предоставить для ознакомления материалы ДБР, которые не были предоставлены защите. Также просили не называть Порошенко подозреваемым, поскольку он не получал соответствующее уведомление о подозрении.

Суд ходатайства защиты удовлетворил. И объявил перерыв до 14:00. Заседание снова началось с опозданием на 25 мин. Позже объявили еще один технический перерыв на 20 мин. В 17:37 следственный судья пошел в совещательную комнату для принятия решения, был там до 14:00 19 января.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля с ОРДЛО.

Схема действовала на протяжении 2014-2015 годов. По данным следствия, Порошенко давал поручение срывать поставки в Украину угля из ЮАР. Затем по требованию представителей РФ он организовал подписание контрактов на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса. По такой схеме пророссийских боевиков ЛДНР профинансировали более 200 млн грн.

17 декабря 2021 года следователи ДБР пытались вручить Порошенко повестку, но он уехал за границу. Вернулся через месяц, 17 января.

Другие фигуранты этого дела – нардеп Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра находятся под домашним арестом. Экс-министр Владимир Демчишин - в международном розыске.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Порошенко избрали меру пресечения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

Самое читаемое
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 12690
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 12141
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
14
 1 Просмотров: 10558
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 9828
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 7848
Политика
В Украине могут вернуть красную зону карантина - Минздрав
В Украине могут вернуть красную зону карантина - Минздрав Просмотров: 54
"Володя, мы к тебе идем!" - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
"Володя, мы к тебе идем!" - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
11
 Просмотров: 495
Кремль отреагировал на приглашение в Турцию Зеленского и Путина
Кремль отреагировал на приглашение в Турцию Зеленского и Путина Просмотров: 621
"Угроза беспрецедентна" - Зеленский и Блинкен встретились
"Угроза беспрецедентна" - Зеленский и Блинкен встретились
 Просмотров: 684
США хотят усилить военную помощь Украине после переговоров с РФ - CNN
США хотят усилить военную помощь Украине после переговоров с РФ - CNN Просмотров: 387
Больше всего комментируют
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
4
Дело Порошенко: судье вызвали медиков (обновлено)
3
"Стояли какие-то пранкеры. Водитель переклинило" - Порошенко вспомнил, как убегал от следователей ГБР
3
Порошенко подали в розыск (обновлено)
2
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Голосов: 1702
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть