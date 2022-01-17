Порошенко избрали меру пресечения

Пятого президента Петра Порошенко отпустили под личное обязательство. Также он должен сдать свои паспорта, прибывать к следователю и в суд по первому требованию, сообщать об изменении адреса проживания и не выезжать из Киева и области без уведомления.

Такое решение вынес и объявил 19 января следственный судья Печерского райсуда Киева Алексей Соколов, передает Gazeta.ua.

Автор: Лилия Мыцко Пятого президента Петра Порошенко вместо ареста с миллиардным залогом отпустили под личное обязательство

Обвинение настаивало на аресте с правом внести залог в 1 млрд. грн. В случае внесения залога на Порошенко должны были надеть электронное средство контроля. Также ему предстояло сдать свои паспорта, прибывать к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения.

Защита Порошенко просила отказать в ходатайстве прокуроров в полном объеме.

Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля с ОРДЛО. Действовал в сговоре с народным депутатом Виктором Медведчуком, бизнесменом Сергеем Кузярой и бывшим министром энергетики Владимиром Демчишиным, по данным следствия.

Суд арестовал имущество Петра и Марины Порошенко. Если вину пятого президента докажут - могут отправить в тюрьму на 15 лет.

Ограничения в передвижении и сдача паспортов препятствуют политической деятельности, заявил Порошенко. Поэтому адвокаты будут обжаловать это решение.

Автор: Алексей Гончаренко Петр Порошенко должен сдать свои паспорта для выезда за границу, прибывать к следователю и в суд по первому требованию

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко

Суд был назначен на 11:00, но начался с опозданием на 42 мин. Порошенко заявил о попытке властей навязать ему бесплатного государственного адвоката несмотря на то, что у него уже есть защитники. По этому поводу он намерен обращаться в суд.

Адвокаты пятого президента попросили суд предоставить для ознакомления материалы ДБР, которые не были предоставлены защите. Также просили не называть Порошенко подозреваемым, поскольку он не получал соответствующее уведомление о подозрении.

Суд ходатайства защиты удовлетворил. И объявил перерыв до 14:00. Заседание снова началось с опозданием на 25 мин. Позже объявили еще один технический перерыв на 20 мин. В 17:37 следственный судья пошел в совещательную комнату для принятия решения, был там до 14:00 19 января.

Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля с ОРДЛО. Схема действовала на протяжении 2014-2015 годов. По данным следствия, Порошенко давал поручение срывать поставки в Украину угля из ЮАР. Затем по требованию представителей РФ он организовал подписание контрактов на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса. По такой схеме пророссийских боевиков ЛДНР профинансировали более 200 млн грн. 17 декабря 2021 года следователи ДБР пытались вручить Порошенко повестку, но он уехал за границу. Вернулся через месяц, 17 января. Другие фигуранты этого дела – нардеп Виктор Медведчук и бизнесмен Сергей Кузяра находятся под домашним арестом. Экс-министр Владимир Демчишин - в международном розыске.