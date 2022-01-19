"Уже легче, чем позавчера" – Порошенко пришел на суд

Порошенко пришел в вышиванке. Фото: Reuters

Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, пришел в Печерский районный суд города Киева.

Об этом сообщает Gazeta.ua

Сегодня суд должен объявить решение о мере пресечения.

Порошенко пришел в вышиванке, обратился к своим поклонникам, которые собрались под зданием.

"Сегодня светит солнышко, нам уже легче, чем позавчера", - сказал. Назвал полицию "беркутней".

"Сегодня утро началось с того, что полиция, нет не полиция, "беркутня" применила эбонитовые палочки Зеленского. Ничего не напоминает? Януковича", - заявил.

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Министра внутренних дел Дениса Монастырского Порошенко назвал "псевдоучастником Майдана".

"Сегодня утром по приказу псевдоучастника Майдана Монастырского... Монастырский, ты для того ходил на Майдан в 13-14, чтобы сегодня полиция била ветеранов? Для того, чтобы они сносили бочки? Во что вы превратились?", - заявил.

Смотреть трансляцию с заседания суда можно ЗДЕСЬ.

19 января под Печерским райсудом Киева произошло столкновение между сторонниками Порошенко и полицейскими. Активисты стояли у палаток, вокруг которых расставили бочки. Группа правоохранителей подошла к людям, началась толкотня. Задержали бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха.