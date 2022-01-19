Под Печерским судом задержали Владимира Балуха

После задержания Балуха через несколько минут отпустили. Фото: скриншот с видео

19 января возле Печерского райсуда в Киеве полиция задержала бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха за то, что отобрал шлем у правоохранителя и выбросил его.

Об этом сообщил в Telegram "PavlovskyNEWS", обнародовав видео происшествия.

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На кадрах видно, как Балух держал автомобильную шину. Силовики ее отняли. После этого Балух вырвал из рук полицейского шлем и швырнул его.

Известно, что после задержания Балуха сразу отпустили.

В Печерском суде сегодня избрали меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство. Поддержать политика пришли его сторонники. Между ними и правоохранители возникали стычки.