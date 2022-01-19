Под Печерским судом задержали Владимира Балуха

 
Ексклюзивы
1/5
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Коломойский - не на повестке дня: о чем Блинкен будет говорить с Зеленским
Просмотров: 666
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 2358
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Просмотров: 2079
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
"Система идет в разнос. Может произойти бунт холодильников и желудков" – Роман Чайка
1 Просмотров: 1665
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Что бывает, когда власть переходит границу: показали малоизвестные кадры "Кровавого Огнекреща"
Просмотров: 4239
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик
Просмотров: 774
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Во сколько обойдется день катания на Буковеле и какие есть альтернативы. Гид по горнолыжным курортам Украины
Просмотров: 3024
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Порошенко выгоден Зеленскому, как Симоненко для Кучмы - Чумак
Просмотров: 711
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Страны Запада присылают в Украину оружие и спецназ после провала переговоров с Россией – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 1521
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
"Золотой батон": почему весной может подорожать хлеб
1 Просмотров: 333
Фото
Все фото
11
9
3
7
6
&quot;Володя, мы к тебе идем!&quot; - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
"Володя, мы к тебе идем!" - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
&quot;Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?&quot;: что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
В &quot;Жулянах&quot; не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
В "Жулянах" не смогли посадить ряд самолетов - направили во Львов
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Видео
Все видео
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
В Киеве посчитали, сколько людей посетили центральную елку
Праздник закончился: в Киеве демонтируют главную елку страны
Праздник закончился: в Киеве демонтируют главную елку страны
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
К аэропорту - пробки, поклонники Порошенко ставят сцену
Клали асфальт на снег: Киевавтодор отреагировал на работу коммунальщиков
Клали асфальт на снег: Киевавтодор отреагировал на работу коммунальщиков
Интервью
1/5
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
"Планирование новой агрессии против Украины идет активными темпами" – американская эксперт Мелинда Гарринг
Просмотров: 1800
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4968
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 945
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 756
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 441
Колонка
Наталия Мазина
Наталия Мазина
19 января 2022
Просмотров: 207
Маленька перемога
"Лайф" замучив: заміни та заміни карту на 4G. Ну, раз так просять, зайшла в магазинчик. Чорнява дівчина з нарощеними віями за хвилинку все зробила: ...
среда, 19 января 2022 14:21

Под Печерским судом задержали Владимира Балуха

  Комментировать
Под Печерским судом задержали Владимира Балуха
После задержания Балуха через несколько минут отпустили. Фото: скриншот с видео

19 января возле Печерского райсуда в Киеве полиция задержала бывшего политзаключенного Кремля Владимира Балуха за то, что отобрал шлем у правоохранителя и выбросил его.

Об этом сообщил в Telegram "PavlovskyNEWS", обнародовав видео происшествия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото

На кадрах видно, как Балух держал автомобильную шину. Силовики ее отняли. После этого Балух вырвал из рук полицейского шлем и швырнул его.

Известно, что после задержания Балуха сразу отпустили.

В Печерском суде сегодня избрали меру пресечения подозреваемому в госизмене пятому президенту Петру Порошенко. Его отпустили под личное обязательство.

Поддержать политика пришли его сторонники. Между ними и правоохранители возникали стычки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Под Печерским судом задержали Владимира Балуха». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
января

Основали крупнейшую украинскую организацию в Великобритании

Цветы и море слез: в Украину вернули тела погибших в страшной авиакатастрофе

Самое читаемое
Луческу выгнал футболиста &quot;Динамо&quot; с тренировки
Луческу выгнал футболиста "Динамо" с тренировки Просмотров: 12690
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину &quot;не на тренировку&quot; - СМИ
Элитный спецназ Канады прибыл в Украину "не на тренировку" - СМИ Просмотров: 12141
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
Оля Полякова празднует день рождения: самые сексуальные фото певицы
14
 1 Просмотров: 10558
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать
Военная техника заполонит улицы Одессы - людей просят не паниковать Просмотров: 9828
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину
Британия самолетами перебрасывает противотанковое вооружение в Украину Просмотров: 7848
Новости Киева
"Володя, мы к тебе идем!" - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
"Володя, мы к тебе идем!" - сотни людей двинулись на протест к Офису президента
11
 Просмотров: 468
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
"Беркут вернулся. Забыли как на коленях ползали?": что происходит под Печерским райсудом - фото
9
 Просмотров: 2367
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
Под Печерским райсудом начались стычки с полицией
3
 Просмотров: 2088
Киев подготовил локации на Крещение: список
Киев подготовил локации на Крещение: список Просмотров: 180
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину
Госсекретарь США Блинкен прибыл в Украину Просмотров: 603
Больше всего комментируют
8
Политическое преследование Порошенко – это большая ошибка – Сенцов
4
Дело Порошенко: судье вызвали медиков (обновлено)
3
"Стояли какие-то пранкеры. Водитель переклинило" - Порошенко вспомнил, как убегал от следователей ГБР
3
Порошенко подали в розыск (обновлено)
2
Угроза эскалации на Донбассе является самой высокой с 2015 года – Рахманин
Голосов: 7122
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть