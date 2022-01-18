"На Банковій ще не визначилися, що робити з Порошенком" - аналітик

"Петр Порошенко хочет стать флагом, под который соберутся оппозиционные силы. Но без радикализма и нерационального давления власти этот процесс не состоится", говорит аналитик Николай Мельник. Фото: Reuters

В деле против пятого президента Петра Порошенко для главы государства Владимира Зеленского и его окружения важнее не допустить объединение оппозиции, чем получить приговор суда. Об этом Gazeta.ua рассказал гендиректор аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

"Власть пытается разбить образ Петра Порошенко как "седовласого гетмана, ледокола". Самый простой путь – сочетание его с антигосударственными вещами, как Виктор Медведчук или торговля с ОРДЛО. Власть хорошо подобрала платформу. Насколько есть состав преступления в действиях Петра Алексеевича – большой вопрос. Но власти будут пытаться продвигать эту историю медийно. Проблема в том, что на Банковой до конца не определились, что делать с Порошенко", – говорит Мельник.

Властям важно не дать сделать из Порошенко икону протестов, говорит аналитик.

"Протесты пока мирные, касаются только его сторонников. Для власти важно, чтобы ситуация оставалась такой. Чтобы люди пришли – помитинговали без конфликтов – и разошлись. Как только правоохранители сработают жестко, как они умеют, это станет протестом украинцев против произвола силовиков. С этого начинался Майдан. Для Зеленского важно не дать объединиться проукраинским силам на фоне этого произвола, чем посадить Порошенко", – говорит Мельник.

В окружении пятого президента дело позиционируется как борьба Зеленского с системной оппозицией, рассказывает Мельник.

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"Порошенко хочет стать флагом, под который соберутся оппозиционные силы. Но без радикализма и нерационального давления власти этот процесс не состоится. Потому что политики не хотят объединяться вокруг Петра Алексеевича, потому что помнят, как он душил своих партнеров "в дружеских объятиях". Пока стратегия власти побеждает. Потому что Порошенко постоянно сочетают с Виктором Медведчуком, что неприемлемо для проукраинского электората", – отмечает аналитик.

Мировое сообщество не сильно волнует внутренние вопросы Украины, говорит Мельник.

"Идет уголовное дело с конкретными лицами о торговле с оккупированными территориями. Это раздражало Европу в свое время. Ведь Порошенко требовал ужесточения санкций в отношении России, в то время как у нас с ними шел торговый оборот. Все зависит от того, какую доказательную базу соберут следователи. С другой стороны, у пятого президента сильные западные лоббисты в Европе и в демократическом лагере в США. В отличие от Владимира Зеленского и его окружения. Но это позиция лоббистских кругов, а не позиция государств", – добавляет аналитик.

Утром 17 января Петр Порошенко прилетел в Украину из Варшавы. Тысячи людей приехали встретить его в аэропорт "Киев". Туда же к нему пришли следователи ДБР. В Печерском райсуде ему выбирали меру пресечения с 11:00. Обвинение просит арестовать пятого президента на два месяца с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн. Заседание перенесли на 19 января 14:00. 20 декабря 2021 Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий.