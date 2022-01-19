Под Печерским райсудом начались стычки с полицией

Под Печерским райсудом Киева произошло столкновение между сторонниками Петра Порошенко и полицейскими.

Активисты стояли у палаток, вокруг которых расставили бочки. Группа правоохранителей подошла к людям и началась толчея, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Схватка длилась несколько минут. После чего силовики отступили. Серьезно из митингующих никто не пострадал, но одной женщине правоохранители сломали очки.

"Они хотели отобрать у нас бочки, а также вызвать агрессию со стороны протестующих, спровоцировать нас", – заявили люди.

Правоохранителей возле Печерского райсуда сегодня в несколько раз больше, чем было в понедельник. Вдоль здания стоят, по меньшей мере, девять автозаков с силовиками. Также полицейские сидят в белых автобусах. Большинство из них - в полном боевом снаряжении

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