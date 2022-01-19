"И что это все было?" - суд с Порошенко снова всколыхнул сети

Решение одобрил и объявил следственный судья Печерского районного суда города Киева Алексей Соколов.

Автор: Reuters Порошенко в суде после оглашения решения

Порошенко обязали сдать свои паспорта, прибывать к следователю и в суд по первому требованию, сообщать об изменении адреса проживания и не выезжать из Киева и области без уведомления. Пятый президент подозревается в государственной измене и содействии террористическим организациям.

Под судом произошли стычки между сторонниками Порошенко и полицейскими.

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С лозунгами "Зелю прочь!" и "Готовимся к досрочным выборам" митингующие пришли под Офис президента Владимира Зеленского.

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