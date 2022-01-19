"Зеля прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото

Сотни людей митинговали у Офиса президента. Люди выражали недовольство политикой главы государства Владимира Зеленского.

Активисты держали немало плакатов с надписями вроде: "Вернем клоуна в цирк", "Порох за Украину, а мы за Пороха!", "Зе-шоу позорят страну", сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Фото: Лилия МЫЦКО

На импровизированную сцену ведущие один за другим приглашали нардепов от "Европейской солидарности" и представителей политсилы из других регионов.

"Около 20 тысяч человек сегодня собрались здесь. Мы не дадим Зеленскому создать авторитарный режим в Украине. Наша команда знает, как действовать", - заявил нардеп Артур Герасимов.

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Выступающие также обвиняли Владимира Зеленского в том, что вместо того, чтобы усиливать обороноспособность Украины, он воюет с Петром Порошенко и отправляет свою семью отдыхать на Сейшельские острова.

"Готовимся к досрочным парламентским и президентским выборам в этом году! Так и будет, потому что с нами правда и Бог!", - заявляли выступающие с импровизированной сцены.

Митинг продолжался более часа. Сейчас люди начали расходится. Некоторые из них зажгли файеры.

Пятый президент подозревается в государственной измене, заявили ранее в Государственном бюро расследований. 6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Судью Виту Бортницкую, принявшую это решение, внесли в базу сайта "Миротворец". 19 января в Печерском райсуде приняли решение отпустить Петра Порошенко под личное обязательство. Также он должен сдать свои паспорта, прибывать в следственный и суд по первому требованию, сообщать об изменении адреса проживания и не выезжать из Киева и области без уведомления.