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среда, 19 января 2022 16:52

"Зелю прочь!" и досрочные выборы - как тысячи людей протестовали под ОП: фото
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Сотни людей митинговали у Офиса президента. Люди выражали недовольство политикой главы государства Владимира Зеленского.

Активисты держали немало плакатов с надписями вроде: "Вернем клоуна в цирк", "Порох за Украину, а мы за Пороха!", "Зе-шоу позорят страну", сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

Тысячи людей митинговали сегодня под Офисом президента. Выражали протест против политики нынешнего главы государства Владимира Зеленского
Фото: Лилия МЫЦКО
Тысячи людей митинговали сегодня под Офисом президента. Выражали протест против политики нынешнего главы государства Владимира Зеленского
Тысячи людей митинговали сегодня под Офисом президента. Выражали протест против политики нынешнего главы государства Владимира Зеленского
Тысячи людей митинговали сегодня под Офисом президента. Выражали протест против политики нынешнего главы государства Владимира Зеленского
Тысячи людей митинговали сегодня под Офисом президента. Выражали протест против политики нынешнего главы государства Владимира Зеленского

На импровизированную сцену ведущие один за другим приглашали нардепов от "Европейской солидарности" и представителей политсилы из других регионов.

"Около 20 тысяч человек сегодня собрались здесь. Мы не дадим Зеленскому создать авторитарный режим в Украине. Наша команда знает, как действовать", - заявил нардеп Артур Герасимов.

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Выступающие также обвиняли Владимира Зеленского в том, что вместо того, чтобы усиливать обороноспособность Украины, он воюет с Петром Порошенко и отправляет свою семью отдыхать на Сейшельские острова.

"Готовимся к досрочным парламентским и президентским выборам в этом году! Так и будет, потому что с нами правда и Бог!" - заявляли выступающие с импровизированной сцены.

Митинг продолжался более часа. Сейчас люди начали расходится. Некоторые из них зажгли файеры.

Пятый президент подозревается в государственной измене, заявили ранее в Государственном бюро расследований.

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Судью Виту Бортницкую, принявшую это решение, внесли в базу сайта "Миротворец".

19 января в Печерском райсуде приняли решение отпустить Петра Порошенко под личное обязательство. Также он должен сдать свои паспорта, прибывать к следователю и в суд по первому требованию, сообщать об изменении адреса проживания и не выезжать из Киева и области не проинформировав об этом.

Автор: Лилия МЫЦКО
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19
января

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