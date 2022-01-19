Порошенко после суда заметили в ресторане на праздновании

Пятый президент Петр Порошенко после решения суда поехал праздновать в ресторан "Царское село" вместе со своей командой.

Об этом сообщает "Українська правда"

Среди гостей журналисты заметили нардепов Ирину Геращенко, Алексея Гончаренко, Викторию Сюмар, Артура Герасимова, Сергея Алексеева, Яну Зинкевич, журналиста Виталия Гайдукевича, адвоката Илью Новикова, представителя Порошенко Святослава Цеголко и других.

Из ресторана после Порошенко через пять минут вышел миллионер Игорь Воронов.

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Ресторан "Царське село" находится на улице Лаврская в Киеве.

Стерлядь с лососем и спаржей там стоит 2350 грн, судак со сливками и луком - 1654 грн, телятина запеченная со шпинатом в слоеном тесте с грибной подливой - 1950, перепелки жареные, начиненные куриной печенью с персиковой подливкой – 2150.

Бутылка текилы – 1890 грн, джина – 1880, рома – 1640, виски – от 2680 до 7630.

19 января суд избрал Петру Порошенко личное обязательство. Под судом произошло столкновение между сторонниками Порошенко и полицейскими. Пятого президента подозревают в государственной измене и содействии террористическим организациям.