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&quot;Слуга&quot; разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
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суббота, 22 января 2022 09:00

"Слуга" разделась на морозе, Ярош - в шлеме, Зеленский в горах - неделя политиков в фото
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Петр Порошенко и его жена Марина выходят из прилетевшего в Киев самолета.
Фото: Reuters
Шлем аутентичный, – написал Ярош
Ныряла в прорубь в Киеве депутат из президентской фракции Галина Янченко
Сделал прививку бустерной дозой премьер Шмигаль
Также вакцинировался глава Минздрава Виктор Ляшко

Как прошла неделя у украинских политиков напоминает Gazeta.ua.

17 января утром в международном аэропорту "Киев" вышли из самолета пятый президент, народный депутат Петр Порошенко с супругой Мариной. Прилетели из Варшавы.

На таможенном контроле у Порошенко изъяли паспорт, который потом вернули, пришли сотрудники Государственного бюро расследований. Пытались вручить подозрение в деле о государственной измене, но нардеп отказался от получения процессуальных документов.

Шлем времен УНР надел ветеран российско-украинской войны, советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош.

"Пока на больничном получаю подарки. Отреставрированная аутентика", - написал в Facebook.

Впервые полетел на параплане бывший председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев. "Хочу поделиться новым ярким опытом. Советую. Это точно 5", - рассказал с горнолыжного курорта в США.

Купалась в ледяной воде на Крещение, 19 января, народная депутат от "Слуга народа" Галина Янченко. Призналась, что не впервые ныряет в прорубь: "Еще ни разу не заболела после купания".

Вместе с министрами сделал прививку от коронавируса бустерной дозой премьер Денис Шмыгаль.

В тот же день сходила в Музей волынской иконы в Луцке заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Сегодня не только Крещение и день фото "я и прорубь", но и День селфи в музее. Любимый музей сейчас можно поддержать и через ЄПідтримка (при наличии терминала)", - написала.

Послушал "Рождественские симфонизмы" композитора Ивана Небесного в Национальной филармонии Украины нардеп от "Європейська солідарність" Владимир Вятрович. "Великолепное завершение хорошего дня и рождественских праздников", - поделился впечатлениями.

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Встретился с временно поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин мэр Днепра Борис Филатов. "Могу сказать одно: "Все буде добре". God Bless America", - сообщил.

Фото за столом с президентом Польши Анджеем Дудой выложил 20 января в Instagram президент Украины Владимир Зеленский. Был в резиденции польского лидера "Висла".

"После пешей прогулки по горам - традиционные польские блюда и продолжение общения", - рассказал.

На самоизоляции напомнил о себе нардеп от "СН" Виталий Безгин. Заболел Covid-19, запостил фото с домашней собакой.

День рождения в пятницу отметил самый молодой в правительстве министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сфотографировался за шахматами. "Сегодня мне 31. Дебют нового года решил начать белыми, следовательно, на один шанс у меня больше. А даже самый маленький шанс - всегда возможность", - написал.

Вакцинировался нардеп из "СН" Роман Грищук. "Бустер", – коротко сообщил.

Возле львовского трамвая сфотографировался нардеп с "Голос" Роман Лозинский.

Рассказал о Киеве: "Остановка транспорта даже после смены названия проспекта оставалась "Генерала Ватутина". Поэтому направил депутатский запрос в Киевскую городскую государственную администрацию - КГГА с требованием довести декоммунизацию до конца. На днях получил ответ, что решение уже принято. На фото львовский трамвай, вдруг что. Но кто в ближайшие дни будет в Киеве на остановке имени Романа Шухевича, посмотрите, сделал ли Киевпасстранс со своей стороны все как следует".

Встретилась с бригадным генералом, командующим Оперативного командования "Запад" Сергеем Литвиновым коллега Лозинского по фракции Соломия Бобровская.

"В отличие от истерии и паники в медиа, здесь голова холодная и абсолютно рабочая обстановка. Если руки чешутся что-то делать – то идти в военкоматы по месту прописки и заявляться в батальоны территориальной обороны", – написала.

Ходил на родительское собрание министр юстиции Денис Малюска. Его дочь нарисовала тюрьму. "Сказали, что дочь рисует странные рисунки", – рассказал.

Верховная Рада должна собраться на очередное заседание 25 января. До этого депутаты работают в комитетах и с избирателями.

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