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пятница, 21 января 2022 13:37

Кличко выздоровел от коронавируса и рассказал о симптомах

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Мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный тест на коронавирус.

Об этом сообщил в пятницу, 21 января.

Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма Омикрон. Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры.

Поэтому если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест", - написал в Facebook.

Также обнародовал результаты лабораторных исследований.

Автор: Facebook.com/Vitaliy.Klychko
 

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Кличко рассказал, что в прошлые выходные сдал тест дома и, получив позитив, в понедельник поехал в больницу. ПЦР подтвердил Covid-19.

"Поскольку у меня две прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным. Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого поехал в больницу. Все хорошо, вируса нет", - написал и призвал вакцинироваться.

17 января Кличко сообщал, что получил положительный результат теста на Covid-19.

Впервые мэр столицы сообщал о положительном результате теста на коронавирус в октябре 2020 года.

За прошлые сутки в Украине констатировали антирекорд заболеваемости Covid-19. В Киеве зафиксировали 1552 случая.

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января

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