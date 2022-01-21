Кличко выздоровел от коронавируса и рассказал о симптомах

Мэр Киева Виталий Кличко получил отрицательный тест на коронавирус.
Об этом сообщил в пятницу, 21 января.
Получил отрицательный тест на коронавирус. Из опыта преодоления штамма Омикрон. Он коварен тем, что имеет симптомы обычной простуды: заложенность носа, небольшой кашель, отсутствие температуры.
Поэтому если появились такие симптомы, не поленитесь сделать быстрый тест", - написал в Facebook.
Также обнародовал результаты лабораторных исследований.
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Кличко рассказал, что в прошлые выходные сдал тест дома и, получив позитив, в понедельник поехал в больницу. ПЦР подтвердил Covid-19.
"Поскольку у меня две прививки, течение болезни было несложным и непродолжительным. Сегодня тоже сначала сделал тест на антиген, который показал минус, после этого поехал в больницу. Все хорошо, вируса нет", - написал и призвал вакцинироваться.
17 января Кличко сообщал, что получил положительный результат теста на Covid-19.
Впервые мэр столицы сообщал о положительном результате теста на коронавирус в октябре 2020 года.
За прошлые сутки в Украине констатировали антирекорд заболеваемости Covid-19. В Киеве зафиксировали 1552 случая.
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