Google запустил дудл, призывающий вакцинироваться от Covid

В ночь на 20 января крупнейшая поисковая система мира Google в очередной раз напомнила украинцам о важности вакцинации от Covid-19.

Для этого сервис запустил тематический дудл "Вакцинируйтесь. Носите маски. Спасайте жизнь", который украинские пользователи могли видеть ранее.

Автор: скриншот Дудл поискового сервиса Google, напоминающий о важности вакцинации

Первые пять букв логотипа – это условные пациенты, которые хотят вакцинироваться. У всех место инъекции заклеено пластырем, а на лице - защитные маски.

Роль врача досталась последней букве - e. Уколов всем желающим вакцину, она энергично начинает прыгать вместе с пациентами.

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Нажав на дудл, поисковик переадресует пользователя на страницу с запросом: центры вакцинации рядом. Там содержатся ответы на часто задаваемые вопросы, карта с адресами пунктов вакцинации, информация о вакцинах и так далее.

Список пунктов прививок и центров массовой вакцинации - по ссылке.

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине обнаружили 18 479 новых больных коронавирусом. Из них детей - 2044, медработников - 492. Умер 131 пациент за последние сутки. Выздоровели - 4446. 74 759 людей Covid-вакцинировали. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу - 32 338 человек. Дополнительной дозой привили 518 человек, бустерной - 14 927.