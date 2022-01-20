Более 18 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

Всего в Украине провели более 17,3 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 18 479 новых больных коронавирусом. Из них детей – 2044, медработников – 492.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 799 382 лица. Умерли 98 843 пациентов, из них 131 - за последние сутки. Выздоровели 3 571 782 человека, за последние сутки – 4446, сообщает Минздрав.

Больше всего новых заражений в столице, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях.

Лаборатории сделали 111 137 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 61 642, ИФА - 7982. Также сделали 41 513 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 17,3 млн ПЦР-тестирований.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1409;

Винницкая область – 965;

Волынская область – 293;

Днепропетровская область – 455;

Донецкая область – 556;

Житомирская область – 820;

Закарпатская область – 482;

Запорожская область – 230;

Ивано-Франковская область – 2777;

Киевская область – 534;

Кировоградская область – 96;

Луганская область – 237;

Львовская область – 1440;

Николаевская область – 216;

Одесская область – 944;

Полтавская область – 679;

Ровенская область – 669;

Сумская область – 1137;

Тернопольская область – 1145;

Харьковская область – 931;

Херсонская область – 191;

Хмельницкая область – 768;

Черкасская область – 405;

Черновицкая область – 694;

Черниговская область – 406.

74 759 людей Covid-вакцинировали. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу – 32 338 человек. Дополнительной дозой привили 518 человек, бустерной – 14 927.

В Украине Covid-штамм Omicron обнаружили уже в восьми регионах: в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областях. Ближайшей к красной зоне карантина сейчас является Ивано-Франковская область.