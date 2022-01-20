Более 18 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы "лидируют"

За последние сутки в Украине выявили 18 479 новых больных коронавирусом. Из них детей – 2044, медработников – 492.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 3 799 382 лица. Умерли 98 843 пациентов, из них 131 - за последние сутки. Выздоровели 3 571 782 человека, за последние сутки – 4446, сообщает Минздрав.
Больше всего новых заражений в столице, а также в Ивано-Франковской и Львовской областях.
Лаборатории сделали 111 137 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР – 61 642, ИФА - 7982. Также сделали 41 513 экспресс-теста на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 17,3 млн ПЦР-тестирований.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали страны, где больше всего свирепствует Covid-19
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев – 1409;
Винницкая область – 965;
Волынская область – 293;
Днепропетровская область – 455;
Донецкая область – 556;
Житомирская область – 820;
Закарпатская область – 482;
Запорожская область – 230;
Ивано-Франковская область – 2777;
Киевская область – 534;
Кировоградская область – 96;
Луганская область – 237;
Львовская область – 1440;
Николаевская область – 216;
Одесская область – 944;
Полтавская область – 679;
Ровенская область – 669;
Сумская область – 1137;
Тернопольская область – 1145;
Харьковская область – 931;
Херсонская область – 191;
Хмельницкая область – 768;
Черкасская область – 405;
Черновицкая область – 694;
Черниговская область – 406.
74 759 людей Covid-вакцинировали. Первую дозу получили 26 976 человек, вторую дозу – 32 338 человек. Дополнительной дозой привили 518 человек, бустерной – 14 927.
В Украине Covid-штамм Omicron обнаружили уже в восьми регионах: в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областях. Ближайшей к красной зоне карантина сейчас является Ивано-Франковская область.
Комментарии