В Украине могут вернуть красную зону карантина - Минздрав

Темпы заболеваемости постепенно возрастают. Фото: pixabay.com

В Украине Covid-штамм Omicron обнаружили уже в восьми регионах: в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областях.

Ближайшей к красной зоне карантина сейчас является Ивано-Франковская область, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает "Бабель".

"Темпы заболеваемости постепенно растут. За последнюю неделю увеличилось количество выявленных случаев инфицирования и госпитализаций", - сказал он.

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Omicron отличается от предыдущих штаммов более коротким инкубационным периодом. По предварительным данным, он составляет от двух до пяти дней. Мутация передается в семь раз быстрее, чем другие штаммы. Инфицированный может быть заразным уже в первые сутки после заражения. В то же время Omicron стали чаще болеть дети, добавил министр.

За прошедшие сутки, 18 января, в Украине выявили 12 815 новых случаев коронавируса. Из них детей - 1422, медработников - 464. Это на более 4 тыс. больше, чем 17 января. Умерли 163 больных. Выздоровели 5413 человек.