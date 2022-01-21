Антирекорд зимы: количество больных Covid-19 выросло

Вакцинация – единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, напоминает Минздрав. Фото: Facebook.com/kyivcity.gov.ua

За прошедшие сутки в Украине зафиксировали 20 156 новых случаев коронавирусной болезни Covid-19. Это самый большой показатель за зиму.

Госпитализировали 2226 человек, умерли 150 человек, сообщило Министерство здравоохранения.

Больше всего инфицированных обнаружили в Ивано-Франковской области – 2427. Во Львовской области заболели 1989 человек, в Киеве – 1552, Сумская обл. – 1158, Тернопольская – 1053.

Двумя дозами вакцины от Covid-19 в сутки прививались 34 905 человек. Бустерную дозу получили 21 255 человек.

В общем в Украине двумя дозами вакцинировались 14 410 730 человек.

Новость дополняется.