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среда, 19 января 2022 13:42

Теперь не 360 дней: в Украине сократили срок действия Covid-сертификатов

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Теперь не 360 дней: в Украине сократили срок действия Covid-сертификатов
В Украине сократили срок действия Covid-сертификата до 270 дней. Фото: rv.gov.ua

Кабмин сократил срок действия Covid-сертификата после двух доз вакцины с 365 до 270 дней.

Решение было принято на заседании правительства 19 января.

"Установить, что сертификаты, подтверждающие вакцинацию от острой респираторной болезни Соvid-19 на основании медицинских записей о вакцинации от указанной болезни с учетом бустерной дозы, формируются с момента технической возможности", - говорится в документе.

Решение обусловлено тем, что государства Евросоюза начали изменять сроки действия сертификатов, поэтому Украина присоединилась к европейским нормам, написал нардеп Алексей Гончаренко в Тelegram.

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Также своим решением Кабмин утвердил порядок формирования Covid-сертификатов на основании бустерной дозы. После третьей дозы сертификат будет также действовать 270 дней.

"Теперь все, кто вакцинировался бустером (третьей дозой. - Gazeta.ua), сразу срок действия генерируемого в "Дії" сертификата будет продлен на 270 дней, девять месяцев", - сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства.

Министерство здравоохранения разрешило бустерную вакцинацию для всех граждан старше 18 лет. Бустер должен усилить эффективность вакцины и дать лучшую защиту от нового штамма коронавирусу Omicron, заявил Виктор Ляшко.

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Дата
19
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