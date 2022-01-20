Началась вспышка коронавируса - Ляшко

Центр массовой вакцинации в Ивано-Франковске. Фото: @Andrii.Boichuk.UA

В Украине началась вспышка заболеваемости Соvid-19.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге в четверг.

"В Украине за вчера уже зафиксировано 18 479 новых подтвержденных случаев Covid-19. Это свидетельствует о том, что в стране началась вспышка", - сообщил.

Эпицентром вспышки есть западная Украина.

"Самая усложненная эпидситуация в Ивано-Франковской области. Отрицательная динамика уже наблюдается в Черновицкой, Львовской и Тернопольской областях", - заявил глава Минздрава.

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Министерство направило представление о внедрении в Ивано-Франковской области красного уровня эпидопасности.

Область превышает три индикаторных показателя, определенных в правительственном постановлении об адаптивном карантине. Два из них свидетельствуют о росте нагрузки на медицинскую систему – на уровень госпитализаций и динамику ее уровня.

В Украине произошел резкий скачок инфицирования коронавирусом, обнаружили 18 479 новых больных. К утру 20 января в оранжевой зоне карантина находятся семь областей.