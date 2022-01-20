Показатели критичны: оранжевая зона в Украине стремительно расширилась

В Украине семь областей оранжевые. Красных пока нет. Фото: pixabay.com

К утру 20 января в оранжевой зоне карантина находятся уже семь областей.

К Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской, Черновицкой и Львовской добавились Житомирская и Тернопольская области, свидетельствуют данные Минздрава.

Критической остается ситуация в Ивано-Франковской области. Там снова три Covid-показателя выходят за пределы нормы: количество новых случаев, уровень и динамика госпитализаций.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине могут вернуть красную зону карантина - Минздрав

В остальных оранжевых областях, кроме Львовской, критический показатель новых Covid-случаев. Во Львовской области фиксируют негативную динамику уровня госпитализаций. Другие регионы – желтые.

Количество заболеваний в оранжевых областях за сутки:

- Ивано-Франковская – 2777;

- Львовская – 1440;

- Тернопольская –1145;

- Сумская – 1137;

- Житомирская – 820;

- Черновицкая – 694;

- Ровенская – 669.

За прошедшие сутки, 19 января, в Украине обнаружили 18 479 новых больных коронавирусом. Из них детей – 2044, медработников – 492. Умер 131 пациент за последние сутки. Выздоровели 4446. На третьем месте по количеству заражений идет Киев – 1409 случаев в сутки. Оранжевый уровень эпидемической угрозы не содержит дополнительных ограничений. Он является сигналом, что регион приближается к красной зоне. Местные власти оранжевых регионов могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения.