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среда, 19 января 2022 04:37

Сильнее болезни Альцгеймера: ученые исследовали влияние Covid-19 на мозг

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Сильнее болезни Альцгеймера: ученые исследовали влияние Covid-19 на мозг
Провели несколько исследований, в которых изучалась возможная связь между коронавирусом и болезнью Альцгеймера. Фото: pixabay.com

Коронавирусная инфекция может привести к большему повреждению мозга у пожилых людей, чем болезнь Альцгеймера.

Больше всего рискуют инфицированные с тяжелой стадией заболевания и люди, нуждающиеся в госпитализации, свидетельствует отчет Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера.

"Были проанализированы данные Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета с марта по май 2020-го. Симптомы расстройства памяти и психических функций могут оставаться у пациентов длительное время. Обнаружили 251 пожилого пациента с поражением мозга, у которых не было снижения когнитивных функций или деменции до госпитализации из-за Covid-19", - говорится в сообщении.

Специалисты обнаружили, что в течение краткосрочного периода после их инфицирования семь маркеров повреждения головного мозга были заметно выше, чем у пациентов без Covid-19, но с болезнью Альцгеймера. Лица, которые умерли от коронавируса в больнице, имели более высокий уровень данных показателей, чем у тех, кого выписали и отправили домой.

"У пациентов, госпитализированных с Covid-19, и особенно у тех, у кого наблюдались неврологические симптомы во время острой инфекции, уровни маркеров повреждения головного мозга были выше, чем у людей с болезнью Альцгеймера", – заявила профессор кафедры неврологии Медицинской школы и ведущая автор исследования Дженнифер Фронтера.

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С момента появления Covid-19 ученые провели несколько исследований, в которых изучалась возможная связь между коронавирусом и болезнью Альцгеймера.

В 2021 году исследователи из UT Health в Сан-Антонио в течение года наблюдали за Covid-пациентами с длительными неврологическими симптомами и установили, что младшие пациенты чаще при заражении коронавирусом страдали от тревоги и депрессии. В то же время у пациентов пожилого возраста симптоматика была похожей на начало болезни Альцгеймера.

18 января в Украине обновили карантинные зоны. Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская и Черновицкая области теперь находятся в оранжевой зоне эпидопасности. Остальные регионы - на желтом уровне.

8558 новых случаев Covid-19 обнаружили в Украине по состоянию на 18 января. Это на 3486 больше, чем за предыдущие сутки. Среди них заболели 811 детей и 304 медработника. Также за минувшие сутки в больницы попали 1125 пациентов, 188 - умерли. Выздоровели - 5761 человек.

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