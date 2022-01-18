18 января в Украине обновили карантинные зоны. Ивано-Франковская, Ровенская, Сумская и Черновицкая области теперь находятся в оранжевой зоне эпидопасности.

Остальные регионы - на желтом уровне, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

"Уровень заболеваемости по стране составляет 236 на 100 тыс. населения при определенном показателе 75 на 100 тыс. человек. В Киеве уровень заболеваемости составляет 410 на 100 тыс. Самый высокий уровень заболеваемости зафиксировали в Ивано-Франковской области - 522 на 100 тыс. населения, а также в Сумской - 412 на 100 тыс. населения", - говорится в сообщении.

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Автор: Минздрав В оранжевой зоне карантина уже четыре области

Загруженность коек с кислородом в Украине по состоянию на 17 января составляет 23,7% при определенном показателе в 65%, в Киеве - 12,9%.

Автор: Минздрав Ограничение желтой зоны

8558 новых случаев Covid-19 обнаружили в Украине по состоянию на 18 января. Это на 3486 больше, чем за предыдущие сутки. Среди них заболели 811 детей и 304 медработника. Также за минувшие сутки в больницы попали 1125 пациентов, 188 - умерли. Выздоровели - 5761 человек.