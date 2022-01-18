Больных стало больше: свежие коронацифры по Украине

8558 новых случаев Covid-19 обнаружили в Украине по состоянию на 18 января. Это на 3486 больше, чем за предыдущие сутки.
Среди них заболели 811 детей и 304 медработника, сообщает Минздрав.
Также за минувшие сутки в больницы попали 1125 пациентов, 188 – умерли. Выздоровели – 5761 человек.
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Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 972;
Винницкая область – 372;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 286;
Донецкая область – 365;
Житомирская область – 58;
Закарпатская область – 230;
Запорожская область – 188;
Ивано-Франковская область – 640;
Киевская область – 345;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 207;
Львовская область – 870;
Николаевская область – 148;
Одесская область – 350;
Полтавская область – 473;
Ровенская область – 370;
Сумская область – 384;
Тернопольская область – 282;
Харьковская область – 678;
Херсонская область – 58;
Хмельницкая область – 239;
Черкасская область – 214;
Черновицкая область – 475;
Черниговская область – 151.
За все время пандемии в Украине коронавирус подхватили 3 768 088 человек. Выздоровели – 3 561 923 человека. Умерли – 98 549.
По состоянию на утро в мире Covid-19 заболело более 331 млн человек.
Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются США (67 631 191), Индия (37 618 271), Бразилия (23 083 297).
Далее следуют Великобритания, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия. Украина занимает в этом списке 17-е место.
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