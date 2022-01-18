Больных стало больше: свежие коронацифры по Украине

 
Ексклюзивы
1/5
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
От прилета до переноса заседания: как проходил суд по делу Порошенко – в фото и видео
Просмотров: 1008
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
Автозаки с силовиками и духота – в Печерском райсуде ожидают решения по делу в отношении Порошенко
1 Просмотров: 2700
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Как повлияют настроения иностранных инвесторов на курс гривны до конца недели – прогноз
Просмотров: 288
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
"Зеленский и Порошенко хотят, чтобы не "проросло" ничего другого" - социальные сети
Просмотров: 1431
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Dicktator и Ермака бродяга: что сейчас происходит под Печерским райсудом - фото
Просмотров: 4671
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Порошенко прилетел в Украину: что происходит в аэропорту - онлайн
Просмотров: 3096
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
Просмотров: 3303
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
"Давать квартиры после 20 лет в ВСУ" - нардеп о том, как обеспечить военных жильем
Просмотров: 585
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 1188
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
30 Просмотров: 2664
Фото
Все фото
3
5
9
8
5
В Хмельницком льдом &quot;написали&quot; &quot;Слава Украине&quot;
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
В пограничных областях проверили боевую готовность Нацгвардии
В Тихом океане проснулся вулкан: отголоски цунами добрались до Украины
В Тихом океане проснулся вулкан: отголоски цунами добрались до Украины
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
Французские вертолеты Airbus вылетели на патрулирование украинской границы: яркие кадры
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
В Милане прошла акция в поддержку украинского режиссера
Видео
Все видео
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Во Львове простились с актером Евгением Федорченко
Пограничники получили современные французские вертолеты
Пограничники получили современные французские вертолеты
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
Украинский спутник "Січ-2-30" на ракете Маска запустили в космос: видео исторического события
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
"Не надо крутить головой": Минцифра презентовала обновленный "Дія.Підпис"
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Детская песня первой в мире набрала на YouTube более 10 млрд просмотров
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 4869
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 927
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 747
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 414
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
17 января 2022
Просмотров: 387
Мрії
– Коли дали "Юліну тисячу", думала, заживу, – каже сусідка Ольга Іванівна. Згадує про програму виплат вкладникам Ощадбанку СРСР. ...
вторник, 18 января 2022 08:35

Больных стало больше: свежие коронацифры по Украине

  Комментировать
Больных стало больше: свежие коронацифры по Украине
За все время пандемии в Украине коронавирус подхватили более 3,7 млн ​​человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

8558 новых случаев Covid-19 обнаружили в Украине по состоянию на 18 января. Это на 3486 больше, чем за предыдущие сутки.

Среди них заболели 811 детей и 304 медработника, сообщает Минздрав.

Также за минувшие сутки в больницы попали 1125 пациентов, 188 – умерли. Выздоровели – 5761 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Подросткам в Украине упростили доступ к Covid-вакцинации: подробности

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 972;
Винницкая область – 372;
Волынская область – 142;
Днепропетровская область – 286;
Донецкая область – 365;
Житомирская область – 58;
Закарпатская область – 230;
Запорожская область – 188;
Ивано-Франковская область – 640;
Киевская область – 345;
Кировоградская область – 61;
Луганская область – 207;
Львовская область – 870;
Николаевская область – 148;
Одесская область – 350;
Полтавская область – 473;
Ровенская область – 370;
Сумская область – 384;
Тернопольская область – 282;
Харьковская область – 678;
Херсонская область – 58;
Хмельницкая область – 239;
Черкасская область – 214;
Черновицкая область – 475;
Черниговская область – 151.

За все время пандемии в Украине коронавирус подхватили 3 768 088 человек. Выздоровели – 3 561 923 человека. Умерли – 98 549.

По состоянию на утро в мире Covid-19 заболело более 331 млн человек.

Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются США (67 631 191), Индия (37 618 271), Бразилия (23 083 297).

Далее следуют Великобритания, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия. Украина занимает в этом списке 17-е место.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Больных стало больше: свежие коронацифры по Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
18
января

Нацисты начали вывозить остарбайтеров: ловили даже детей

Самое читаемое
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 1 Просмотров: 27910
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 1 Просмотров: 24507
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает &quot;многотысячный&quot; митинг
Нардепы поехали забирать Порошенко из Варшавы, Турчинов обещает "многотысячный" митинг 1 Просмотров: 15219
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко
Ярош предупредил Зеленского относительно Порошенко 4 Просмотров: 13203
Шевченко определился со своим будущим
Шевченко определился со своим будущим Просмотров: 10629
Общество
Гороскоп на 18 января: для кого экватор зимы станет самым плодотворным периодом года
Гороскоп на 18 января: для кого экватор зимы станет самым плодотворным периодом года
 Просмотров: 720
Снегопад с порывистым ветром накроет Украину
Снегопад с порывистым ветром накроет Украину Просмотров: 756
Почему 18 января называют "голодным вечером" и какой поступок может призвать беду
Почему 18 января называют "голодным вечером" и какой поступок может призвать беду Просмотров: 666
Школы перевели на дистанционку из-за "минирования"
Школы перевели на дистанционку из-за "минирования" Просмотров: 126
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
В Хмельницком льдом "написали" "Слава Украине"
3
 Просмотров: 144
Больше всего комментируют
30
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
8
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
7
"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко
6
Порошенко перед судом заявил об объединении оппозиции - трансляция
6
"Ростов не резиновый" - Луценко предупредил Зеленского
Голосов: 58233
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть