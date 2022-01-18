Больных стало больше: свежие коронацифры по Украине

За все время пандемии в Украине коронавирус подхватили более 3,7 млн ​​человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

8558 новых случаев Covid-19 обнаружили в Украине по состоянию на 18 января. Это на 3486 больше, чем за предыдущие сутки.

Среди них заболели 811 детей и 304 медработника, сообщает Минздрав.

Также за минувшие сутки в больницы попали 1125 пациентов, 188 – умерли. Выздоровели – 5761 человек.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 972;

Винницкая область – 372;

Волынская область – 142;

Днепропетровская область – 286;

Донецкая область – 365;

Житомирская область – 58;

Закарпатская область – 230;

Запорожская область – 188;

Ивано-Франковская область – 640;

Киевская область – 345;

Кировоградская область – 61;

Луганская область – 207;

Львовская область – 870;

Николаевская область – 148;

Одесская область – 350;

Полтавская область – 473;

Ровенская область – 370;

Сумская область – 384;

Тернопольская область – 282;

Харьковская область – 678;

Херсонская область – 58;

Хмельницкая область – 239;

Черкасская область – 214;

Черновицкая область – 475;

Черниговская область – 151.

За все время пандемии в Украине коронавирус подхватили 3 768 088 человек. Выздоровели – 3 561 923 человека. Умерли – 98 549.

По состоянию на утро в мире Covid-19 заболело более 331 млн человек. Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются США (67 631 191), Индия (37 618 271), Бразилия (23 083 297). Далее следуют Великобритания, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия. Украина занимает в этом списке 17-е место.