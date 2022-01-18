Определили страны, где больше всего свирепствует Covid-19. На каком месте Украина

По состоянию на утро в мире Covid-19 заболело более 331 млн человек.

Странами с наибольшим количеством больных коронавирусом остаются США (67 631 191), Индия (37 618 271), Бразилия (23 083 297). Таковы данные сайта Worldometers.

Далее следуют Великобритания, Россия, Турция, Италия, Испания и Германия. Украина занимает в этом списке 17-е место.

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Наибольшее количество смертей зафиксировано в США, Бразилии и Индии.

Всего в мире коронавирусом инфицировано 331 532 353 человека, выздоровело 269 090 164. Число умерших возросло до 5 563 701.

Со временем и при достаточном уровне Covid-вакцинации пандемия коронавируса в мире перейдет в фазу эндемии (эндемическая инфекция – это эпидемия заболевания, характерная для определенной местности, - Gazeta.ua).

Сейчас в мире есть страны, где уровень вакцинации охватывает всего 1% всего населения. В то же время, есть и другие страны, которые уже ввели бустерную прививку, отметила Бердзули.