В ВОЗ сделали оптимистичное заявление по Covid-пандемии

Эндемическая инфекция - это заболевание, характерное для определенной местности. Фото: pixabay.com

Со временем и при достаточном уровне Covid-вакцинации пандемия коронавируса в мире перейдет в фазу эндемии.

Пока невозможно точно предсказать, когда именно это произойдет, заявила член Исполнительного совета Европейского регионального бюро ВОЗ и директор программ здравоохранения Нино Бердзули, пишет Imedinews.

"Это возможно. У нас есть осторожный оптимизм. Когда уровень вакцинации повысится, потенциально существует возможность перехода пандемии в эндемическую фазу. Это требует вакцинной защиты и естественного иммунитета. Минимум 80-85% населения страны должно быть вакцинировано. Поэтому нужно проявить солидарность с вакцинами, чтобы достичь цели", - сказала она.

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Сейчас в мире есть страны, где уровень вакцинации охватывает лишь 1% всего населения. В то же время есть и другие страны, которые уже ввели бустерную прививку, отметила Бердзули.

Эндемическая инфекция - это эпидемия заболевания, характерная для определенной местности.

По состоянию на утро 14 января в Украине было выявлено 10 476 новых случаев Covid-19. Это на 430 больше, чем за предыдущие сутки. В частности, заболели 663 ребенка и 241 медработник. В больницу попали 1656 пациентов. Умерли 140. Выздоровели - 7285 человек.