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пятница, 14 января 2022 08:28

Коронавирус в Украине снова рванул вверх

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Коронавирус в Украине снова рванул вверх
За все время пандемии в Украине заболели более 3,7 млн ​​человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

По состоянию на утро 14 января в Украине было выявлено 10 476 новых случаев Covid-19. Это на 430 больше, чем за предыдущие сутки. В частности, заболели 663 ребенка и 241 медработник.

В больницу попали 1656 пациентов. Умерли 140. Выздоровели – 7 285 человек, сообщили в Минздраве.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1193;
Винницкая область – 648;
Волынская область – 168;
Днепропетровская область – 427;
Донецкая область – 314;
Житомирская область – 252;
Закарпатская область – 278;
Запорожская область – 175;
Ивано-Франковская область – 880;
Киевская область – 394;
Кировоградская область – 71;
Луганская область – 98;
Львовская область – 1001;
Николаевская область – 193;
Одесская область – 516;
Полтавская область – 521;
Ровенская область – 317;
Сумская область – 538;
Тернопольская область – 371;
Харьковская область – 691;
Херсонская область – 92;
Хмельницкая область – 443;
Черкасская область – 292;
Черновицкая область – 409;
Черниговская область – 194.

За все время пандемии в Украине заболели 3 737 510 человек, выздоровели – 3 545 111 пациентов, умерли – 98 068.

В мире второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.

За сутки 13 января подтвердили 3 186 254 случая заболевания. Это почти на 35 тыс. больше предыдущего рекордного значения, которое зафиксировали за сутки 12 января.

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Дата
14
января

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