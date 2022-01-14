Коронавирус в Украине снова рванул вверх

За все время пандемии в Украине заболели более 3,7 млн ​​человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

По состоянию на утро 14 января в Украине было выявлено 10 476 новых случаев Covid-19. Это на 430 больше, чем за предыдущие сутки. В частности, заболели 663 ребенка и 241 медработник.

В больницу попали 1656 пациентов. Умерли 140. Выздоровели – 7 285 человек, сообщили в Минздраве.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1193;

Винницкая область – 648;

Волынская область – 168;

Днепропетровская область – 427;

Донецкая область – 314;

Житомирская область – 252;

Закарпатская область – 278;

Запорожская область – 175;

Ивано-Франковская область – 880;

Киевская область – 394;

Кировоградская область – 71;

Луганская область – 98;

Львовская область – 1001;

Николаевская область – 193;

Одесская область – 516;

Полтавская область – 521;

Ровенская область – 317;

Сумская область – 538;

Тернопольская область – 371;

Харьковская область – 691;

Херсонская область – 92;

Хмельницкая область – 443;

Черкасская область – 292;

Черновицкая область – 409;

Черниговская область – 194.

За все время пандемии в Украине заболели 3 737 510 человек, выздоровели – 3 545 111 пациентов, умерли – 98 068.

В мире второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки 13 января подтвердили 3 186 254 случая заболевания. Это почти на 35 тыс. больше предыдущего рекордного значения, которое зафиксировали за сутки 12 января.