Коронавирус в мире второй день подряд бьет рекорды: на каком месте Украина

В мире за сутки более 3 млн человек заболели коронавирусом. Фото: ua.depositphotos.com

В мире второй день подряд фиксируют рекордное количество новых случаев заболевания коронавирусом.

За сутки 13 января подтвердили 3 186 254 случая заболевания. Это почти на 35 тыс. больше от предыдущего рекордного значения, которое зафиксировали за сутки 12 января. Таковы данные сайта Worldometers.

Больше всего случаев обнаружили в США (806 тыс.), Франции (305 тыс.), Индии (264 тыс.), Италии (184 тыс.).

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Больше всего летальных исходов в США, России и Польше.

Украина в мировой статистике на 35-м месте по количеству новых случаев коронавируса и 10-я по количеству смертей от Covid-19.

С начала пандемии подтверждено 320 687 118 случаев заболевания и 5 538 809 смертей от Covid-19. За все время пандемии преодолели коронавирус 264 017 707 человек.

В течение следующих двух месяцев половина населения Европы может инфицироваться штаммом Omicron. Этот штамм быстро становится доминирующим в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.