В Европе ждут вспышки штамма Omicron

В мире зарегистрировали 311 млн случаев заражения коронавирусом. Фото: pixabay.com

В течение следующих двух месяцев половина населения Европы может инфицироваться штаммом Omicron.

Об этом на брифинге заявил глава Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге.

"Этот штамм быстро становится доминантным в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах", - отметил он.

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По словам Клюге, в 50 из 53 стран Европы и Центральной Азии подтвердили случаи инфицирования Omicron. При таких темпах в течение следующих шести - восьми недель этим штаммом инфицируется более 50% населения региона, прогнозируют в Институте показателей и оценки в области здравоохранения.

За сутки 9 января больше всего новых инфицирований Covid-19 обнаружили в США, Индии и Великобритании. Кроме британцев в Европе коронавирус наиболее активно затрагивает граждан Италии и Испании. По суточной смертности от вируса в Европе лидируют РФ, Франция и Италия.