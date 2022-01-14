В Украине обновили карантинные зоны

14 января в Украине сократили оранжевую зону карантина.

Харьковская область в пятницу перешла на желтый уровень эпидопасности, свидетельствуют данные Минздрава. Динамика уровня госпитализаций в регионе стабилизировалась.

"Показателям оранжевой зоны все еще отвечают Ивано-Франковская область, где коэффициент выявления случаев инфицирования превышает норму более чем на 3%, а также Сумская область. Там этот показатель превышен на 5%", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав Динамика уровня госпитализаций на Харьковщине стабилизировалась

В остальных регионах Covid-показатели соответствуют желтому уровню эпидопасности.

Автор: Минздрав Ограничение желтой зоны

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По состоянию на утро 14 января в Украине было выявлено 10 476 новых случаев Covid-19. Это на 430 больше, чем за предыдущие сутки. В частности, заболели 663 ребенка и 241 медработник. В больницу попали 1656 пациентов. Умерли 140. Выздоровели – 7 285 человек.