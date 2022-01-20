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четверг, 20 января 2022 08:50

Оценили риск повторного заражения Covid-штаммом Omicron

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Оценили риск повторного заражения Covid-штаммом Omicron
Исследования проходили с 20 декабря прошлого года по 9 января 2022-го. Фото: pixabay.com

Повторное заражение штаммом Omicron в 16 раз превышает риск еще раз заболеть Covid-мутацией Delta.

Даже прохождение полного курса вакцинации не может полностью обезопасить пациента, свидетельствуют данные национальной службы статистики Великобритании. В то же время прививка заметно снижает вероятность тяжелого течения болезни.

"Вынуждены констатировать, что эффективность фармацевтических препаратов различных компаний снижена по сравнению с тем периодом, когда наука противостояла штамму Delta. Мутация Omicron более приспособлена", – говорится в докладе ученых.

Исследования проходили с 20 декабря прошлого года по 9 января 2022-го.

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Ученые изучали несколько групп пациентов. Те, кто получил обе дозы или хотя бы одну прививку против Covid-19, после проведения повторного ПЦР-тестирование в разы реже имели положительный результат.

В Украине Covid-штамм Omicron обнаружили уже в восьми регионах: в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской и Львовской областях. Ближайшей к красной зоне карантина сейчас является Ивано-Франковская область.

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января

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