Кличко второй раз подхватил коронавирус

Мэр Киева Виталий Кличко инфицировался коронавирусом.
Об этом сообщил в понедельник.
"Друзья! Новость для меня - неутешительная. Получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал в Facebook.
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Призвал быть "осторожными, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места".
"Соблюдайте правила", - резюмировал.
Впервые Кличко сообщал о положительном результате теста на коронавирус в октябре 2020 года.
В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 510 случаев инфицирования коронавирусом. Столица – среди лидеров по заболеваемости на Covid-19 в стране.
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