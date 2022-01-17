Кличко второй раз подхватил коронавирус

Кличко уже болел Covid-19 в позапрошлом году в октябре. Фото: Facebook-страница

Мэр Киева Виталий Кличко инфицировался коронавирусом.

Об этом сообщил в понедельник.

"Друзья! Новость для меня - неутешительная. Получил положительный результат теста на Covid-19. Заболел уже во второй раз. Поскольку вакцинирован, надеюсь на несложное течение болезни. Самоизолировался, лечусь и работаю из дома", - написал в Facebook.

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Призвал быть "осторожными, если общаетесь с большим количеством людей или посещаете публичные места".

"Соблюдайте правила", - резюмировал.

Впервые Кличко сообщал о положительном результате теста на коронавирус в октябре 2020 года.

В Киеве за минувшие сутки зафиксировали 510 случаев инфицирования коронавирусом. Столица – среди лидеров по заболеваемости на Covid-19 в стране.