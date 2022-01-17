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понедельник, 17 января 2022 10:34

Порошенко действовал в сговоре по требованию РФ: ГБР срочно созвало брифинг

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Порошенко действовал в сговоре по требованию РФ: ГБР срочно созвало брифинг
Пятый президент Украины Петр Порошенко подозревается в государственной измене и финансировании терроризма. Фото: ГБР

Пятого президента Украины Петра Порошенко подозревают в государственной измене и финансировании терроризма по делу о контрабанде угля с ОРДЛО.

Схема действовала на протяжении 2014-2015 годов. В нем также участвовали народный депутат Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Владимир Демчишин. Об этом сегодня, 17 января, сообщила спикер ГБР Татьяна Сапьян, передаёт Gazeta.ua.

По данным следствия, используя президентские полномочия, Порошенко давал поручение по срыву поставок в Украину угля из ЮАР. Затем по требованию представителей РФ он организовал подписание контрактов на поставку угля с оккупированных территорий Донбасса.

По такой схеме в 2014-м и 2015 году пророссийских боевиков ЛДНР профинансировали более чем на 200 млн грн.

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"В сентябре-ноябре 2021 года в данном производстве уже сообщили о подозрении трем фигурантам дела. Дело расследуют как финансирование терроризма, госизмену и содействие деятельности террористических организаций", - рассказала Сапьян.

17 декабря следователи ДБР пытались вручить Порошенко повестку о вызове для проведения следственных и процессуальных действий. К тому времени он не был подозреваемым. Подозрение в совершении государственной измены и содействии деятельности террористических организаций подготовили за три дня.

17 января Порошенко вернулся в Киев самолетом из Варшавы. Печерский районный суд Киева назначил судебное заседание по избранию ему меры пресечения. Следователи будут хлопотать о содержании под стражей. Ему грозит до 15 лет за решеткой.

Другие фигуранты этого дела Медведчук и Кузяра находятся под домашним арестом. Демчишин - в международном розыске.

В Киеве под Печерским райсудом, где в 11:00 должны избирать меру пресечения подозреваемому в государственной измене народному депутату, пятому президенту Петру Порошенко, собрались его сторонники.

Митингующие стоят по обе стороны дороги напротив входа в суд. Люди принесли металлические бочки, используют их как барабаны.

У здания суда установили экран, на который, вероятно, планируют вывести трансляцию из зала суда.

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Дата
17
января

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