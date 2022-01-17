Под Печерский суд принесли бочки

В Киеве под Печерским райсудом, где в 11:00 должны выбирать меру пресечения подозреваемому в государственной измене народному депутату, пятому президенту Петру Порошенко, собрались его сторонники.

Митингующие стоят по обе стороны дороги напротив входа в суд, сообщил "Укрінформ".

Люди принесли металлические бочки, используют их как барабаны. Держат в руках плакаты с надписями "Киев с Порошенко", "We need DEMOCRACY", "Спасибо", флаги партии "ЕС".

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У здания суда установили экран, на который, вероятно, планируют вывести трансляцию из зала суда.

Порошенко вместе со сторонниками уехал в суд из аэропорта "Киев". Туда люди пришли с шинами. В поддержку Порошенко пришел политзаключенный Кремля Владимир Балух.

Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром в понедельник. В аэропорт к нему пришли следователи ДБР. 17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.