К Порошенко пришли следователи ДБР

Порошенко стоял на паспортном контроле.

К пятому президенту Петру Порошенко в аэропорт пришли следователи Государственного бюро расследований.

Вместе с ним в аэропорту ряд депутатов, сообщает Gazeta.ua

Правоохранители заявили, что выполняют процессуальные действия – вручение повестки.

Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Порошенко не отдают паспорт на контроле и не пускают адвоката.

Впоследствии паспорт вернули. Порошенко направился к прессе.

"Два шага назад", - кричал Порошенко журналистам.

Заявил, что силовикам "дают указания".

Дополняется.