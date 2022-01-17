К Порошенко пришли следователи ДБР

К пятому президенту Петру Порошенко в аэропорт пришли следователи Государственного бюро расследований.
Вместе с ним в аэропорту ряд депутатов, сообщает Gazeta.ua
Правоохранители заявили, что выполняют процессуальные действия – вручение повестки.
Нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Порошенко не отдают паспорт на контроле и не пускают адвоката.
Впоследствии паспорт вернули. Порошенко направился к прессе.
"Два шага назад", - кричал Порошенко журналистам.
Заявил, что силовикам "дают указания".
Дополняется.
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