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понедельник, 17 января 2022 07:58

Порошенко на подлете: сотни людей пришли встречать пятого президента
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Сотни людей собрались в международном аэропорту "Киев", чтобы встретить пятого президента Украины Петра Порошенко. Он должен прилететь из-за границы ориентировочно в 09:10.

Среди собравшихся немало представителей партии "Европейская солидарность". Также к аэродрому съехалось много киевлян и жителей других областей. Аэропорт усиленно охраняется, сообщает корреспондентка Gazeta.ua.

У международного аэропорта "Киев" сотни людей собрались встречать Петра Порошенко
Фото: Дмитрий АНОХИН
У международного аэропорта "Киев" сотни людей собрались встречать Петра Порошенко
У международного аэропорта "Киев" сотни людей собрались встречать Петра Порошенко
У международного аэропорта "Киев" сотни людей собрались встречать Петра Порошенко
У международного аэропорта "Киев" сотни людей собрались встречать Петра Порошенко

По прилету Порошенко должен прибыть в Печерский райсуд Киева, где ему будут выбирать меру пресечения. Пятый президент подозревается в государственной измене.

"Пятый президент Украины подозревается в том, что он, действуя по предварительному сговору с группой лиц, в том числе среди представителей высшего руководства РФ, способствовал деятельности террористических организаций ЛНР и ДНР. В сентябре-ноябре 2021 года в указанном производстве уже сообщено о подозрении еще одному из действующих народных депутатов и бывшему министру энергетики. Они подозреваются в покупке за государственные средства у ОРДЛО угля", - сообщали в конце декабря в Государственном бюро расследований.

В штабе ЕС обвинения в сторону Петра Порошенко назвали "фарсом". А сам пятый президент записал видеообращение, в котором заявил, что команда нынешнего главы государства Владимира Зеленского пересекла "красные линии".

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"Возвращаюсь не для того, чтобы защищаться от Зеленского, а для того, чтобы защищать Украину от некомпетентного руководства и внешней агрессии. От попыток зеленых клептократов построить авторитарный режим", - говорилось в обращении Петра Порошенко, которое было размещено на сайте его партии 6 января.

За границей Порошенко провел ряд встреч с европейскими дипломатами и политиками. В частности, он находился в Стамбуле, Варшаве, Брюсселе.

Повестку о вызове в суд следователи ДБР пытались вручить Петру Порошенко 17 декабря. Однако он сел в автомобиль и уехал в аэропорт, откуда вылетел из Украины.

20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене, а через несколько дней в офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента с возможностью внесения залога в 1 млрд грн.

31 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что если на заседание СНБО вынесут вопрос введения санкций против Порошенко, то "голосов будет предостаточно".

6 января Печерский райсуд Киева наложил арест на имущество Петра Порошенко. Судью Виту Бортницкую, принявшую это решение – внесли в базу сайта "Миротворец".

В Европейском конгрессе Украинцев выразили обеспокоенность из-за открытия уголовного производства по Порошенко. В государстве нарастает политический кризис, а преследование пятого президента углубит раскол в стране, говорится также в заявлении инициативной группы "Первого декабря".

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